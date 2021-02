Koronavírus: ez lehet az egyik legaggasztóbb szövődmény

Mióta az új koronavírus életünk minden területére betört, egyre több információra teszünk szert a SARS-CoV-2-vírus terjedéséről, hatásairól és hosszú távú egészségügyi következményeiről. Ismert, hogy a krónikus betegeknél, köztük a cukorbetegeknél nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata, arról viszont még mindig meglehetősen keveset tudnak a kutatók, hogy a vírusfertőzés következtében kinél és miért alakulhat ki 2-es típusú diabétesz. A Nagy-Britanniában élő Jordan Charles hónapokig diagnosztizálatlan cukorbetegségben szenvedett, amikor pedig kiderült a baj, addigra a diabétesz akkora pusztítást végzett a szervezetében, hogy kis híján belehalt. A bbc.com-nak elmesélte történetét.

A diabétesz nem egységes kórkép, több típusa van (1-es, 2-es, az igen ritka 3-as és a terhességi). Az Amerikai Diabetes Társaság 1998-as ajánlása még mindig mérvadó itthon, eszerint cukorbetegségre utal és további vizsgálatokat igényel, ha az éhgyomri (éhomi)vércukorszint7,0 mmol/l-nél magasabb, vagy az étkezés után 2 órával mért érték 11,1 mmol/l felett van. Kritikusan magas tartományról beszélünk, ha a vércukorszint eléri a 26-29 mmol/l-es, esetleg 30-32 mmol/l-es értéket. Ilyenkor már többnyire gyors kórházi ellátásra van szüksége az érintettnek, hogy a létfontosságú életfunkciókat biztosító szervei ne sérüljenek tartósan.

A Nagy-Britanniában élő Jordan Charles vércukorszintje hihetetlenül magas volt (a bbc.com közlése szerint 127 mmol/l), amikor rosszullétre panaszkodva bekerült a kórházba. "Az orvosok elhűltek, mert ilyen magas értéket még sosem láttak. Azt mondták, hogyha egy órával később érkezem, nem éltem volna túl" - mesélte a férfi. A riportból kiderül: Jordan nem tudta, hogy 2-es típusú cukorbetegség alakult ki nála azalatt a néhány hónap alatt, amíg felépült a márciusi koronavírus-fertőzésből. Miután indukált kómába helyezték - mesterségesen -, 23 napot töltött kórházban. Azóta a napi rutinja és életmódja teljesen megváltozott: alkalmazkodnia kellett az új helyzethez. Minden reggel vércukorszint-méréssel kezd, majd jön az inzulininjekció és többféle gyógyszer. "Nagyjából minden szervem tönkrement" - mondja. A kórházban lélegeztetőgépre került, hasnyálmirigy-gyulladás és akut vesebaj jelentkezett nála. "Mindezt a diagnosztizálatlan cukorbetegség hozta magával" - teszi hozzá. A férfi márciustól szeptemberig úgy élt, hogy nem tudott az időközben kialakult diabéteszről.

Jordan esete nem egyedülálló, ám a tudósok még vizsgálják a pontos összefüggést a koronavírus-fertőzés és a diabétesz kialakulása között. "A hasnyálmirigy, a máj, a belek kulcsfontosságúak a cukoranyagcsere szempontjából. Ha a vírus képes megrongálni ezeket, akkor a későbbiekben gondok adódhatnak" - összegzi Francesco Rubino, a King's College London professzora.

A cukorbetegség és a koronavírus kapcsolatát már több kutatás vizsgálta. Az egyik eredménye szerint a SARS-CoV-2-vírus okozta megbetegedés súlyos formában jelentkezik azoknál az idős, 2-es típusú diabéteszben szenvedőknél, akiknél a betegség valamilyen szövődménnyel is párosul. Egy másik tanulmány szerint pedig a koronavírus egészséges embereknél is okozhat diabéteszt, illetve a már meglévő cukorbetegség szövődményei is súlyosabbak lehetnek - írja az Eurekalert.