Meglepő betegséget válthat ki a koronavírus

A cukorbetegség és a koronavírus kapcsolatát már több kutatás is vizsgálta a közelmúltban. Az egyik ilyen vizsgálat eredménye szerint a vírus okozta COVID-19 megbetegedés súlyos formában jelentkezik azoknál az idős, 2-es típusú diabéteszben szenvedőknél, akiknél a betegség valamilyen szövődménnyel is párosul. Egy friss tanulmány szerint pedig a koronavírus akár egészséges szervezetű emberekben is kiválthatja a diabéteszt, illetve a már meglévő cukorbetegség szövődményei is súlyosabbak lehetnek - írja az Eurekalert.

Veszélyben a cukorbetegek

A New England Journal of Medicine című lapban egy nyílt levél jelent meg a napokban, amelyet 17 diabetológus szakember is aláírt. Ebben azt kérik, hogy vezessenek globális nyilvántartást a koronavírusos betegek között megjelenő diabéteszes esetekről, ezzel ugyanis követni lehetne a két betegség kapcsolatát, amelyre az elmúlt hetekben több bizonyítékot is találtak.

A klinikai megfigyelések eddig kétirányú kapcsolatot mutattak a COVID-19 és a cukorbetegség között. Egyrészt a cukorbetegek körében nagyobb a koronavírus miatti halálozás és a tünetek is súlyosabbak. Becslések szerint a járványban elhunyt betegek 20-30 százalékának ez volt az egyik alapbetegsége. Másrészt pedig az eddigi megfigyelések alapján a koronavírussal fertőzött betegeknél is az átlagosnál nagyobb arányban alakult ki diabétesz.

Egészséges emberek szervezetében is kiválthat diabéteszt a vírus? Fotó: Getty Images

Az viszont továbbra sem egyértelmű, hogy a vírus hogyan befolyásolja a cukorbetegséget. Korábbi kutatások már igazolták, hogy a vírus az úgynevezett ACE-2 receptorokat használja arra, hogy bejusson az emberi sejtekbe. Ezek a receptorok nemcsak a tüdőben, de olyan szervekben (hasnyálmirigy, vékonybél, máj, vese) és szövetekben is megtalálhatóak, amelyeknek fontos szerepük van a glükózanyagcsere lebonyolításában. A kutatók azt feltételezik, hogy a vírus ezekben a szövetekben a glükóz felszívódásának zavarát okozhatja, így hozzájárulhatnak a cukorbetegség kialakulásához. A felismerés nem teljesen új keletű, azt már korábban is megállapították, hogy bizonyos vírusok a diabétesz kialakulását okozhatják.

Francesco Rubino, a King's College London professzora szerint nagyon fontos lenne megérteni ezeket a folyamatokat, hiszen világszerte drámaian megnőtt a cukorbetegséggel küzdők száma. Az érintettek szervezetére pedig nagyon súlyos veszélyt jelenthet a koronavírus-fertőzés.