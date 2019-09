Így jelzi a hasnyálmirigy, ha baj van!

A betegség legjellemzőbb tünete a fájdalom, mely típusos esetben övszerű, a köldök magasságában jelentkezik, és. Bizonyos testhelyzetek, például az előregörnyedés, enyhíthetik a tüneteket (a háton fekvés viszont fokozhatja). A fájdalomhoz társulhat hányinger, hányás , hasfeszülés vagy hőemelkedés, láz, hidegrázás, letargia, gyengeség is.

a hashártya lemezei közé kiszivárgó hasnyál okozhat hashártyagyulladást , sőt sokkos állapotot is. A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás nem mindig jár együtt hasi fájdalommal, azonban tünete lehet sárgaság, fogyás, tápanyaghiány és vérszegénység is.A betegség diagnóziáshoz általában, a betegség megállapítását nagymértékben segítheti, ha kiderül, hogy a tünetek jelentkezését megelőzően nagy mennyiségű alkoholt, esetleg zsíros, nehéz ételeket is fogyasztott a beteg. Nem véletlen ezért, hogy a hasnyálmirigy-gyulladás gyakran ünnepek, lakodalmak után jelentkezik. Enyhe esetben a betegség néhány napos koplalást követő zsírszegény étrend mellett spontán elmúlik, anélkül, hogy komolyabb beavatkozásra, gyógyszerszedésre lenne szükség.

Felülfertőződés esetén tályog is kialakulhat, ezt is műtét során távolítják el. Más esetben is szükség lehet kórházi tartózkodásra, ilyenkor gyógyszerekkel, infúzióval támogathatják a gyógyulást.