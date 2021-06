Koronavírus elleni gyógyszerrel rukkol elő a Pfizer

Egy olyan antivirális szer tesztelését kezdte meg a Pfizer, amely kifejezetten az új típusú koronavírust támadja meg. A specifikus szer a remények szerint megelőzési és kezelési célokra egyaránt alkalmas lesz - írta meg a MedicalXpress.

A gyógyszer a vírus szaporodását elősegítő enzim működését gátolná meg.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Eddig a gyulladást kezelték

A koronavírus-fertőzöttek kezelésére eddig olyan készítményeket használtak, amelyek elsősorban azimmunrendszertúlműködése miatt fellépő gyulladásos folyamatokat lassították - a súlyos állapotban lévő betegeknél ugyanis ezek okozzák a legnagyobb bajt. Az orvosok ezért a budezoniddal megpróbálták megakadályozni a betegség súlyosbodását, a dexametazonnal mérsékelték az elhalálozás kockázatát, a tokilizumabbal pedig az intenzív osztályon kezeltek túlélési esélyeit növelték.

h i r d e t é s

Célzott megoldásban gondolkodnak

Ezek az oltások is védhetnek a koronavírus ellen - kattintson!

A Pfizer azonban most egy új oldalról közelíti meg a COVID-19 elleni küzdelmet. Készülő gyógyszerével a vállalat kifejezetten az új típusú koronavírust veszi célba. A koncepció szerint forradalmi készítmény a SARS-CoV-2 szaporodását elősegítő 3CLpro enzim működését gátolja meg.

Ha sikerrel zárulnak a jelenleg is zajló, biztató eredményekkel kecsegtető kísérletek, akkor még az is elképzelhető, hogy már az év végére piacra kerülhet a tabletta- és injekcióformában készülő gyógyszer. Igaz, ehhez az is kell, hogy a második és harmadik klinikai tesztelési fázis hosszát a többévesről néhány hónaposra rövidítsék.

A COVID-betegek harmada küzd ezzel a problémával - olvassa el a részleteket!