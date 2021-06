A COVID-betegek harmada küzd ezzel a problémával

A COVID-19-en átesett betegek több mint harmadánál mutatkoznak hosszú távú neurológiai vagy pszichiátriai tünetek - állapította meg egy közelmúltban publikált elemzés, amely 236 ezer ember adatait vizsgálta. A kutatók 14 különböző mentális és neurológiai rendellenesség jeleit keresték, és az alanyok 34 százalékánál meg is találták a koronavírus-fertőzés leküzdését követő fél év során. Épp ezért nagyon fontos a gyógyultak körében a neurológiai kivizsgálás - mutatott rá Dr. Mező Anita, a Neurológiai Központ szakembere.

A COVID-betegek harmada küzd neurológiai vagy pszichiátriai problémával.

A leggyakoribb problémák

A neurológiai megnyilvánulások hátterében az új típusú koronavírus idegrendszerre gyakorolt közvetlen hatásai állhatnak, de akár a COVID-19 szisztémás neurológiai szövődményének is tekinthetjük ezeket a problémákat. A leggyakrabban szorongásos zavarokról, álmatlanságról, hangulat- és memóriazavarokról, valamint idegrendszeri és izomproblémákról számolnak be az érintettek, de ritkán agyi érrendszeri szövődmény ésdemenciais előfordul. Az eredményeket ismertető tanulmány felhívja a figyelmet arra is, hogy a pácienseknek valószínűleg számolniuk kell azzal, hogy ezek a problémák hosszabb távon velük maradnak.

A neurológiai és mentális tünetek egyébként a koronavírus-fertőzésen átesett betegek körében gyakrabban jelentkeznek, mint az influenzával vagy más légzőszervi fertőzéssel érintettek esetében. Ez szintén azt bizonyítja, hogy ennek az új kórokozónak sokkal kiterjedtebb hatásai vannak, mint más vírusfertőzéseknek. Éppen ezért is hangsúlyozzák a szakemberek, hogy semmiképp sem szabad félvállról venni a poszt-COVID tüneteket és kezelésüket.

Fontos a kivizsgálás

A COVID-19 után jelentkező tünetek közül egyre ismertebbek a kardiológiai szövődmények, és sokakat érintenek a neurológiai problémák is. Sokan küzdenek például szaglás- és ízérzészavarokkal vagy alvászavarral, másoknál pedig az úgynevezett agyköd okozhat akár komoly gondokat. Ez utóbbi enyhébb esetben takarhat például szófelidézési nehézséget, koncentrációs problémát, vagy akár tanulási akadályozottságot. Amennyiben a tünetek súlyossága gondot okoz a mindennapokban, a teljesítményben és a közérzetben, mindenképpen ajánlott az orvos felkeresése - emelte ki Mező Anita neurológus. Hozzátette, hogy egyelőre még keresik a biztos gyógymódokat ezekre a problémákra, de biztató eredmények érhetők el gyógyszeres kezeléssel, vitaminok adagolásával, és pszichiátriai kezelésekkel.

Az anamnézistől, a tünetektől és a fizikális vizsgálatoktól függően indokolt lehet többféle vizsgálat - például koponya MR, EEG, ENG/EMG - elvégzése is, hogy megtalálják az esetleges agyi és perifériás idegrendszeri szövődményeket, rendellenességeket. Összetettebb tüneteknél pedig számos szakma bevonása is szükségessé válhat a poszt-COVID betegek állapotának felméréséhez és a kezeléshez. Előfordulhat, hogy neurológus, neurofiziológus, immunológus, szemész, radiológus, de akár fül-orr-gégész és kardiológus bevonása is indokolttá válik.

