Koronavírus: eddig ennyi pedagógus halt bele itthon

A koronavírus-járvány harmadik hulláma idején sok helyen, például az oktatási intézményekben is kötelező volt a maszkhasználat, reggelente pedig megmérték minden tanuló és pedagógus testhőmérsékletét a belépés előtt. Most, a negyedik hullám felfelé ívelő szakaszában azonban egyelőre semmilyen hasonló szabályt nem vezettek be egységesen, az intézkedésekről jelenleg saját hatáskörben az intézményvezetők dönthetnek. A fővárosi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban ajánlott, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum budai technikumában pedig kötelező maszkot hordani, de ezeken kívül is egyre több helyen szigorítanak a járványügyi szabályokon - mutatott rá az RTL Klub híradója.

A kórházban kezeltek maximum 10 százaléka van beoltva az új koronavírus ellen, lélegeztetőgépre azonban kizárólag oltatlanok kerülnek - közölte egy szerb szakértő. A román ügyvivő egészségügyi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy előbb-utóbb mindenki védetté válik, ám az oltás sokkal jobb és veszélytelenebb módszer, mint a megfertőződés.

Fontos, hogy megmaradjon a jelenléti oktatás

Minden megelőző intézkedés fontos, ami segíti a jelenléti oktatás fenntartását - véli az Az Adom Diákmozgalom. Szóvivőjük, Schermann Fruzsina arról számolt be a híradónak, hogy a korábban bevezetett online oktatásnak számos hátránya volt. A legnagyobb gondot az okozta, hogy technikai hiányosságok miatt országosan a diákok egyötöde teljesen kiszorult az online oktatásból, de bizonyos régiókban, például Borsodban ez akár a tanulók harmadát is érinthette.

h i r d e t é s

Egyre több intézményben szigorítanak a járványügyi szabályokon.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

140 pedagógus halt meg eddig a járvány miatt

A Pedagógusok Szakszervezetének tudomása szerint a koronavírus-fertőzés következtében eddig 140 pedagógus vesztette életét, hivatalos adatok azonban csak a 2020 szeptember 1-je és december 31-e közötti időszakról vannak: ezekből az derül ki, hogy a járvány ezen szakaszában 108 pedagógus hunyt el. A szakszervezet már benyújtotta a közérdekű adatigénylését az ezt követő időszakkal kapcsolatban is, választ azonban még nem kaptak. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezet ügyvivője, Nagy Erzsébet pedig arról beszélt az RTL-nek, hogy az ő információik szerint a kollégák közül rengetegen megfertőződtek, és sajnos folyamatosan kapnak híreket halálesetekről is.

A híradó megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezzel kapcsolatban azt reagálta, nem vezetnek statisztikát az elhunytak foglalkozásáról, a szigorítások tervezéséről szóló kérdésre pedig azt válaszolták, hogy "már az oltás a legerősebb védelem a vírus ellen". Ezzel egyébként Zacher Gábor, mentőorvos, sürgősségi szakorvos is egyetért. Véleménye szerint azonban sokkal többen oltatnák be magukat, ha közzétennék az adatokat arról, hogy a kórházban kezelt COVID-19-betegek hány százaléka oltott. Tapasztalatai alapján arról számolt be, hogy az intenzív osztályon kezeltek között 6-7 betegre jut egy olyan, aki már mindkét oltását megkapta.

A szakember szerint ugyanakkor az is hiba, hogy az országban nem kötelező a maszkhasználat. Ez egybecseng a Magyar Tudomány Akadémia álláspontjával. A közelmúltban közzétett javaslatukban azt írták, zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön mindenki viseljen az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkot, illetve amikor csak lehetséges, tartson megfelelő távolságot másoktól.

Magyarországon jut a második legtöbb COVID-19-hez köthető haláleset egymillió lakosra vetítve. Zacher Gábor mentőorvos szerint azért halnak meg ennyien a koronavírus-járvány következtében, mert nagyon rossz a magyar lakosság általános egészségi állapota.