COVID-19: Zacher szerint ezért halnak meg ennyien

Magyarország a világ negyedik legelhízottabb országa, Európán belül pedig elsők vagyunk az olyan megelőzhető betegségek okozta halálozásban, mint a magas vérnyomás, a diabétesz és egyes daganatos megbetegedések - hívta fel a figyelmet a 24.hu-nak adott interjúban Zacher Gábor mentőorvos, sürgősségi szakorvos. Mint mondta, a hazai lakosságnak sürgősen el kellene kezdenie a rendszeres testmozgást és a tudatosabb táplálkozást, mert már csupán ennyitől is sokkal egészségesebb nemzetté válhatnánk, és a koronavírus szempontjából veszélyeztetett csoportok nagysága is jelentősen csökkenhetne.

Magyarországon jut a második legtöbb COVID-19-hez köthető haláleset egymillió lakosra vetítve.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Ott voltam a halál közelében folyamatosan"

A szakember úgy fogalmazott, szerencsére nem jött be az összes borúlátó jóslata a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. "Általában kicsit sötétebben láttam a történetet, mint mások, hiszen ott voltam a halál közelében folyamatosan. Amikor napi kétszáz fölött van a halottak száma, azért az úgy tud lecsapódni egy sürgősségi osztályon, hogy nem az optimizmust hozza ki az emberből" - mondta. Arról is mesélt, hogy harminc év körüli fiatalokat is látott a levegőért kapkodni, és ilyenkor gyakran eszébe jutott, hogy egyes betegek akár a gyerekei is lehetnének.

h i r d e t é s

Hat hazai településen is romolhat a járványhelyzet 1-2 héten belül.

Az ismert orvos a Hatvani Kórház COVID-osztályán dolgozta végig a koronavírus-járvány harmadik hullámát. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az volt a pályája eddigi legkeményebb időszaka. "Nem csak a munka, meg hogy megint meghalt egy, és megint, és megint, és alig állsz már a lábadon a fáradtságtól, és a kollégáidon is látod, hogy az összeomlás szélén vannak. Ez mind iszonyú, de a hozzátartozókkal való kommunikáció is baromi nehéz. Felhívni valakit azzal, hogy jó napot, Zacher Gábor vagyok a hatvani kórház COVID-osztályáról, sajnálom, de az édesanyja vagy a testvére vagy a gyereke meg fog halni, jöjjön be elbúcsúzni tőle; vagy meghalt, fogadja részvétemet. Ennyi rossz hírt életemben nem közöltem emberekkel, mint akkor" - emlékezett vissza a harmadik hullám megpróbáltatásaira.

"Ne bagatellizáljunk egy ilyen járványt"

A szakorvos arra is kitért, hogy egyik kollégája is életét vesztette a járvány miatt, munka közben fertőződött meg. "Azon az ágyon feküdt, amelyik mellett korábban ő állt orvosként a páciens fölé hajolva, és aztán mi lélegeztettük, de nem tudtuk megmenteni. Fiatalabb volt nálam négy évvel" - mesélte.

Mint mondta, annak érdekében, hogy mindenki komolyan vegye a járvány jelentette veszélyeket, ő közzétenné a súlyos állapotban lévő COVID-19-betegek CT-felvételeit, mondván, "nézzék, emberek, ilyen roncsolást művelhet a tüdőben ez a betegség". Hozzátette, nem az a célja, hogy megrémítse az embereket, csak azt akarja, hogy ne bagatellizáljunk egy ilyen járványt. Az oltáselleneseknek és járványtagadóknak pedig azt javasolta, hogy nézzenek végig egy napot a COVID-osztályon, tetőtől taplig védőöltözetben, a járványcsúcs idején. "Garantálom, hogy utána másként fognak beszélni" - jegyezte meg.

Két műtéten is túl van már az a 12 éves magyar lány, akinél szívizomgyulladás alakult ki a koronavírus-fertőzés miatt. Tavaly télen vették észre, hogy nagy baj van - sokáig nem is tudták, hogy a gyerek megfertőződött.