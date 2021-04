Koronavírus: 14 ezer új haláleset világszerte

Nyilvános illemhelyeken, a vécék öblítése nyomán is terjedhet az új koronavírus. Részletek itt.

Mindez azt jelenti, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 2019 végi megjelenése óta immár közel 145,3 millióra emelkedett a hivatalosan feljegyzett fertőzöttek száma, valamint 3,08 millióra a COVID-19 áldozatainak száma. A statisztika szerint mindeddig 83,54 millióan gyógyultak ki a fertőzésből. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a nyilvántartás kritériumai is különböznek. Afertőzés192 országban és régióban van jelen.

A világjárvány az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol a hatóságok közel 32 millió fertőzöttet és 571,2 ezer halálesetet tartanak nyilván. Indiában a fertőzöttek száma megközelíti a 16,3 milliót, a halálos áldozatoké pedig a 187 ezret, míg Brazíliából 14,24 millió fertőzésről és 386,4 ezer halálesetről érkezett eddig jelentés. Ami Európát illeti, Franciaországban immár meghaladja a fertőzésszám az 5,5 milliót, a halottaké pedig 102,7 ezerhez közelít. Oroszország közel 4,7 millió fertőzést és 105,7 ezer áldozatot, Törökország 4,55 millió fertőzést és mintegy 37,7 ezer áldozatot, az Egyesült Királyság pedig 4,4 millió fertőzést és 127,6 ezer halálesetet regisztrált a kórokozó felbukkanása óta.

h i r d e t é s

Elhunyt COVID-19-beteg rokona végez hamvasztás előtti szertartást az indiai Dzsammuban április 23-án. Fotó: MTI/AP/Channi Anand

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírus terjedését, amely a kínai Vuhan városából indult ki.

WHO: aggasztó az indiai járványhelyzet

Emberek halnak meg szerte a világon, mert nincsenek beoltva COVID-19 ellen, nem tesztelik, és nem kezelik őket - jelentette ki pénteken Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, aki aggodalmát fejezte ki az indiai fertőzöttek növekvő száma miatt. "Az indiai helyzet pusztító emlékeztető azzal kapcsolatban, mire képes ez a vírus" - mondta a főigazgató a szervezet genfi online sajtókonferenciáján, amelybe több ország politikusa is bekapcsolódott. Indiában péntek reggelig rekordszámú - 333 ezer - új fertőzöttet és halálesetet - 2263 - jelentettek. A szubkontinensen második napja rekordmagasak a számok, az egészségügyi rendszer túlterhelt, és nincs elegendő orvosi oxigén.

A WHO által pénteken, a kis és közepes jövedelmű országok vakcinával történő ellátására létrehozott COVAX-program létrejöttének első évfordulóján kiadott jelentés leszögezi, hogy a legszegényebb országok továbbra sem jutnak védőoltáshoz. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ismételten bírálta a vakcinák elosztásában meglévő egyenlőtlenségeket, és sürgette a gazdag országokat: osszák meg a felesleges adagokat, hogy be tudják oltani a szegény országok egészségügyi dolgozóit. "A világban közel 900 millió adag vakcinát adtak be, de ennek több mint 81 százaléka a közepes feletti és magas jövedelmű országoknak jutott, míg az alacsony jövedelmű országok 0,3 százalékot kaptak" - közölte a WHO főigazgatója az egy éve létrehozott programról.

Emmanuel Macron francia elnök, aki bekapcsolódott az online konferenciába, azt közölte, hogy minden hatodik európait, minden ötödik észak-amerikait és minden századik afrikait oltottak be, amit elfogadhatatlannak minősített. Franciaország egyébként az első olyan gazdag ország, amely a COVAX keretében fejlődő országnak adományozott védőoltást: több mint 100 ezer adagot szállított Mauritániának. Ezt Macron az internetes sajtótájékoztatón jelentette be. Hozzáfűzte: az AstraZeneca oltások már útban vannak Nyugat-Afrikába. A COVAX vezetői nagyra értékelték az adományt. A francia államfő ugyanakkor felszólított más, gazdag országokat is, hogy kövessék a francia példát. Elmondta, hogy Franciaország legalább félmillió adag vakcinát kíván adományozni a COVAX részére június közepéig.

A virtuális konferencián Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök felszólította a gyógyszergyárakat, hogy oldják fel a szerzői jogi korlátozások alól és osszák meg az alacsony és közepes jövedelmű országokkal az RNS-hírvivő vakcinatechnológiát (ezzel a technológiával készülnek a Pfizer/BioNTech amerikai-német és a Moderna amerikai cég vakcinái). "Szálljunk közösen szembe az oltási nacionalizmussal, és biztosítsuk, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme nem emberéletek kárára történik" - fogalmazott a dél-afrikai elnök.

A vakcinák méltányos elosztására létrehozott program "a pénzügyi támogatás folyamatos hiánya miatt jelentős akadályokba ütközik az arányos szállítást illetően" - közölte ugyanazon a sajtótájékoztatón Dag Ulstein norvég nemzetközi fejlesztési miniszter. A COVAX, amelynek keretében eddig 40,5 millió adag vakcinát szállítottak 118 országba, 2021 végéig a tervek szerint 2 milliárd adag vakcinát biztosít. A WHO és a GAVI Oltószövetség által vezetett COVAX - csütörtöki bejelentés szerint - új gyártók segítségével igyekszik gyorsítani a szegény országok vakcinaellátását, hogy enyhítse az AstraZeneca/Oxford indiai gyártójánál keletkezett szállítási gondokat.