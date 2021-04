Koronavírus: nyilvános illemhelyeken is terjedhet

A szellőzőrendszerek révén akár saját lakásunkban is elkaphatjuk a koronavírus-fertőzést. Részletek itt.

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) okoztafertőzéselsősorban légúti váladékcseppek közvetítésével terjed emberről emberre. Emellett ugyanakkor egyéb fertőzési útvonalak is elképzelhetőek, amit például az a korábbi felfedezés is alátámaszt, hogy kisebb mennyiségben a fertőzött emberek vizelet- és székletmintáiban is kimutathatóak fertőzőképes vírusok. A nyilvános illemhelyek különösen aggodalomra adhatnak okot ebből a szempontból, mivel viszonylag zártak, nem mindig szellőznek megfelelően, illetve igen forgalmasak lehetnek - írja a Floridai Atlanti Egyetem (FAU) közleménye. Az intézmény mérnöki és számítástudományi karának kutatói legújabb kísérletükben arra keresték a választ, hogy miként jutnak folyadékcseppek a levegőbe egy átlagos nyilvános illemhelyen, amikor valaki lehúz egy vécécsészét vagy piszoárt. A teszt során részecskeszámláló készülék segítségével végeztek méréseket különböző magasságokban, egyaránt feljegyezve a kiszabaduló cseppek méretét és számát.

A nyilvános illemhelyek rosszul szellőző beltere is segítheti a fertőzések terjedését. Fotó: Getty Images

Méréseiket a kutatók nyitott és csukott fedelű vécécsészével is elvégezték, akárcsak piszoár öblítésekor. Mint az eredményekből kiderült, előbbi esetben a fedél lehajtása sem jelentett tökéletes megoldást, mivel az ülőke és a fedél közötti szűk résen így is jelentős mennyiségű aeroszol részecske jutott ki a környezetbe öblítéskor. "Mind a vécékagyló, mind a piszoár leengedése során nagy mennyiségű, 3 mikrométeres átmérő alatti méretű részecske jött létre. Kis méretüknek köszönhetően ezek a cseppek hosszú ideig lebeghetnek a levegőben, ennélfogva számottevő kockázatot hordoznak magukban, amennyiben fertőző mikroorganizmusokat is tartalmaznak" - hívta fel a figyelmet Siddhartha Verma, a tanulmány társszerzője, az egyetem óceán- és gépészmérnöki tanszékének adjunktusa. Az aeroszol még másfél méteres magasságban is kimutatható volt a vécécsésze környezetében 20 másodperccel vagy akár még tovább a lehúzókar meghúzását követően.

"A lehúzáskor a levegőbe jutó aeroszol idővel felgyülemlett, ami arra utal, hogy noha a helyiségben nem volt érzékelhető a légáramlás hiánya, mégsem volt kellően hatékony a szellőzőrendszer. Hosszabb távon ráadásul ez az aeroszol akár magasabbra is emelkedhet a szellőzőrendszer vagy az emberek keltette feláramlás hatására" - mutatott rá Masoud Jahandar Lashaki, a FAU polgári, környezet- és geomatikai mérnöki tanszékének adjunktusa. A mérések tanúsága szerint a kísérlet során közel 70 százalékkal emelkedett meg a levegőben a 0,3 és 0,5 mikrométer közötti átmérőjű részecskék szintje, 209 százalékkal a 0,5-1 mikrométeres részecskéké, az 1 és 3 mikrométer közöttieké pedig 50 százalékkal. A kutatók szerint a legkisebbek mellett a nagyobb cseppek is éppúgy veszélyesek lehetnek egy rosszul szellőző helyiségben. "Az aeroszolizált cseppecskék központi szerepet játszanak többféle fertőző megbetegedés terjedésében, beleértve a COVID-19-et is. Kutatásunk újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a fertőzés terjedésének kockázata magasabb zárt és rosszul szellőző helyeken" - emelte ki Stella Batalama, a FAU mérnöki és számítástudományi karának dékánja.

Az ötperces mintagyűjtési időszak során a kutatók több alkalommal lehúzták a vécécsészét és a piszoárt, alkalmanként öt másodpercig kitartva az öblítést. Az illemhelyet a teszt előtt alaposan kitakarították, majd 24 órára le is zárták, miközben a szellőzőrendszer változatlanul üzemelt. A helyiség hőmérséklete 21 Celsius-fok volt, a relatív páratartalom pedig 52 százalék. Siddhartha Verma elmondta, a nagyjából háromórás, több mint száz öblítést magában foglaló teszt végeztével szignifikáns növekedést mutattak ki az aeroszolok szintjében, míg a levegőbe jutott cseppek összesített száma több tízezerre tehető. A kísérlet eredményeiről szóló beszámoló a Physics of Fluids című tudományos folyóiratban jelent meg.