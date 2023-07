Kanyarójárvány kitörése fenyegeti Ukrajnát

Egészségügyi szakértők attól tartanak, hogy a háború sújtotta országban kanyarójárvány törhet ki, ha szeptemberben több százezer oltatlan diák visszaül az iskolapadba – írja a Euronews. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőzéseket, és a legnagyobb kockázatot most a kanyarójárvány kitörése jelenti – mondta Ihor Kuzin. Ukrajna egészségügyi miniszterhelyettese hozzátette: az első kanyarójárvány Ukrajnában 2017 és 2019 között tört ki, amit a kormány csak enyhíteni tudott. Akkoriban mintegy 115 ezer gyermek betegedett meg.

A kanyaró védőoltással megelőzhető. Fotó: Getty Images

Csak a vakcina ad védettséget

A legnagyobb gond, hogy a szülők nem adatják meg a védőoltást: az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint 2022-ben az egyéves gyermekeknek csak 74 százaléka, a hatéveseknek pedig mindössze 69 százaléka kapta meg az első, illetve a második kanyaró elleni vakcinát. Kuzin szerint minimum 260 ezer gyermeket kellene sürgősen beoltani ahhoz, hogy ne legyen akkora a járvány veszélye.

A kanyaró cseppfertőzés útján terjedő, erősen fertőző betegség, amelynek szövődményeként felléphet tüdő- illetve agyvelőgyulladás is. Magyarországon is egyike volt a gyermekkor leggyakoribb fertőző betegségeinek, ám amióta minden gyermek számára kötelező a morbilli elleni védőoltás, ez a betegség is szinte teljesen eltűnt a magyar családok hétköznapjaiból.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Ukrajna a 2022 februárjában megindult invázió után még sebezhetőbbé vált a fertőző betegségekkel szemben. Sokakat nem oltottak be, miközben az óvóhelyeken rengeteg ember zsúfolódik össze, ami megkönnyíti a vírus terjedését. Az ukrán Egészségügyi Minisztérium az UNICEF közreműködésével mobil oltócsoportokkal is dolgozik majd az elkövetkező hónapokban, hogy elérjék azokat, akiknek az invázió miatt el kellett költözniük az otthonaikból. A szakértők szerint ugyanis a kanyarós megbetegedések hatékony megelőzéséhez 95 százalékos átoltottságra volna szükség a lakosság körében.