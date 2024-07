WHO: az oltásszkeptikusok miatt gyerekek halnak meg világszerte

2023-ban világszerte a gyermekek 84 százalékát oldották be diftéria, tetanusz és szamárköhögés ellen, ez pedig a pandémia előtti utolsó évhez, 2019-hez képest enyhe csökkenést jelez. A gyermekek száma, akik a hármas oltás egyetlen vakcináját sem kapták meg, a pandémia előtti 12,8 millióról 14,5 millióra nőtt.

Világszerte kevesebben kérik az oltásokat, mint a pandémiát megelőző években. Fotó: Getty Images

100 országban jelent meg a kanyarójárvány

A pandémia alatt világszerte számos helyszínen fordultak elő fennakadások az oltási programokban, sok helyen késett vagy el is maradt a vakcinák beadása. A pandémia miatt az oltásszkeptikusok száma is nőtt, ami pedig sok gyermek halálához vezetett – hangsúlyozta Katherine O'Brian, a WHO szakértője. Hozzátette: az is problémát jelent, hogy az Európában élő bevándorlók a védőoltásokkal kapcsolatos, gazdagabb országokban tapasztalt szkepticizmust terjesztik a hazájukban.

A szegényebb országokban eleve korlátozza az immunizáció eredményességét, hogy kicsi az egészségügyi intézmények iránti bizalom és nehezebb hozzájutni az oltásokhoz – fűzte hozzá Ephrem Lemango, az UNICEF szakértője. További akadályt jelentenek az egyes térségekben dúló fegyveres konfliktusok: a beoltatlan gyermekek több mint fele él ilyen instabil, háborús körülmények között, kiszolgáltatott helyzetben. A jelentés kiemelte azt is, hogy az elmúlt öt évben több mint száz országban ütötte fel a fejét a kanyarójárvány. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a kanyarójárványt olyan jelzésként értékelte, amely rámutat az immunizáció hiányosságaira.