Gyűlnek a problémák az influenzaoltás körül

Csak egészséges ember kaphatja meg az influenza elleni vakcinát, holott azt egyelőre a háziorvosok sem tudják, miként ellenőrizhetik ilyenkor, lappang-e az új típusú koronavírus a páciensben - írja a Népszava. A probléma mihamarabbi megoldása kiemelten fontos lenne, hiszen miután a kormány idén mindenkinek térítésmentessé tette a védőoltást, nagy az érdeklődés a vakcina iránt. További súlyosbító tényező, hogy a jelek szerint éppen azok készülnek tömegesen felkeresni a háziorvosi rendelőket, akiket a veszélyeztetettek közé sorolnak, vagyis akiket a koronavírus miatt éppen távol kellene tartani onnan.

Az influenzaoltást csak egészséges ember kaphatja meg. Fotó: Getty Images

Nem lesz olyan hatékony a vakcina

Arra a kérdésre, hogy okozhat-e problémát, ha valakit tünetmentes koronavírus-fertőzöttként beoltanak influenza ellen, Kemenesi Gábor virológus azt felelte: "nem tudjuk." A szakember szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy azért nem jó például felső légúti panaszokkal küszködőknek beadni az influenzaoltást, mert akkor azimmunrendszer"el van foglalva", így nem lesz olyan hatékony a vakcina, azaz nem képes kellő immunválaszt kiváltani.

Kemenesi egyúttal egy másik nehézségre is felhívta a figyelmet: mint elmondta, az aktuális influenzaoltás hatóanyagát mindig annak alapján állítják össze, hogy melyik vírus okozta a megbetegedéseket az adott ciklusban a déli féltekén. Csakhogy idén a COVID-19 miatt bevezetett intézkedések hatására gyakorlatilag elmaradt ott az influenzajárvány, ezért most nem tudni, hogy az északi féltekén melyik vírustörzs válhat dominánssá.

Idén különösen indokolt lenne a kompenzáció

Az influenzával oltottak számának várható jelentős növekedése egyébként újra aktuálissá teszi a háziorvosok régi kérését, mégpedig azt, hogy fizessen nekik a vakcina beadásáért az állam. Most a felnőtt és vegyes praxisokban az influenzaoltásért csak akkor jár díjazás, ha a teljes körzetben elérnek egy bizonyos átoltottságot. Az viszont mindig csak utólag derül ki, hogy mennyi ez a küszöbszám. Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének (HaOSz) alelnöke úgy fogalmazott, idén még inkább indokolt lenne a kompenzáció, hiszen a koronavírus-járvány már most is jelentős pluszterhet ró az alapellátókra, és a helyzet rosszabbra fordulhat, ha ismét home office-ba kényszerülnek az idősebb háziorvosok.

