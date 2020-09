Koronavírus: most különösen fontos az influenzaoltás

Közeledik az influenzajárvány időszaka, és ez ugyanazokat a csoportokat, vagyis az időseket, a krónikus betegeket és a műtéten átesett embereket veszélyezteti, mint az új típusú koronavírus - figyelmeztetett a szakember. Ugyanakkor kiemelte, hogy az influenza ellen van oltás, ezért most fontos megszólítani azokat is, akik nem szokták beoltatni magukat, de a rizikócsoportba tartoznak.

Fontos, hogy most az is beoltassa magát, aki nem szokta, de veszélyeztetett.

A diagnosztizálásban is segít

Az oltás az orvosoknak is sokat segíthet, hiszen ha kizárhatják az influenzát a tünetek vizsgálatánál, akkor gyorsabban állapíthatják meg betegség valódi okát, például a koronavírus-fertőzést. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy téves az az elképzelés, miszerint a betegség a fiatalok esetében nem veszélyes, hiszen ők is kerülhetnek intenzívre, adott esetben pedig meg is halhatnak.

A koronavírus veszélyesebb

A koronavírus a halálozások számát tekintve sokkal veszélyesebb, mint az influenza - hangsúlyozta az infektológus. Hozzátette, a szennyvízből vett minták alapján úgy tűnik, hogy egyes városokban tovább emelkedik majd a COVID-betegek száma a következő 4-10 napban.

