Öt érv az influenzaoltás mellett

"Azt mondanám azoknak, akik általában nem oltatják be magukat az influenza ellen, hogy a koronavírus miatt ez az év egy másik történet" - mondja Matthew Grant, a Yale Egyetem orvosi karának fertőző betegségekkel foglalkozó szakorvosa az intézmény hírportáljának. Az influenza miatt a "normális" években is sokan kerülnek kórházba, de idén, ha az egészségügy nem készül fel megfelelően, az influenza sokkal nagyobb károkat okozhat a szakorvos szerint.

Az influenza elleni oltás mindenkinek jól felfogott érdeke a COVID-19-járvány idején - Fotó: Getty Imeges

Habár Amerika messze van, de idehaza is hasonló kihívásokkal néznek szembe az egészségügyi szolgáltatók, akiknek (és persze magunknak is) úgy tudunk legjobban segíteni, ha kérjük az oltást, és mérsékeljük a megbetegedésünk kockázatát.

Így néz ki a közelgő influenzaszezon

Ausztráliából és az Egyenlítő alatt fekvő más országokból (ahol a vírusévad szintén télen tetőzik, ami időben egybeesik a mi nyarunkkal) kevesebb influenzás esetről érkezett jelentés, így bízhatunk abban, hogy az északi féltekén is enyhébb lesz az influenzaszezon. Persze ezt senki sem tudhatja biztosan, ráadásul a körülmények - például a COVID-19-járvány miatt - folyamatosan változnak. Ezért a Yale szakemberi azoknak, akiknek még mindig kétségei vannak az oltás hasznosságát illetően, a következő öt érvet ajánlják megfontolásra.

1. Segít elkerülni az egészségügyi rendszer túlterhelését

Még azokban az években is ágyhiányhoz vezethet a kórházakban az influenza, amikor nem fenyeget a COVID-19. De a koronavírus-járvány miatt elképzelhető, hogy alapból minden beteget úgy kellene tekinteni, mintha a COVID-19 miatt szorulna kórházi ápolásra. Azaz izolálni kell a pácienseket, amíg tesztelik és diagnosztizálják őket. Mivel ilyen jellegű kihívással az egészségügy sehol a világon nem szembesült még igazán, elképzelhető, hogy akár már a koronavírusfertőzések számának 10 százalékos emelkedése is befolyásolja, hogy az egészségügyi dolgozóknak miként kell reagálniuk. Ezenkívül az influenza elkerülése más embereket is megvédhet - vélekedik Grant. Az influenza mintegy 48 órával azelőtt már fertőző, hogy a vírushordozóknál megjelennének a tünetei, ezért már azelőtt terjeszthetik a betegséget, mielőtt érzékelnék, hogy megfertőződtek.

2. Segíthet a tünetek miatti zavar feloldásában

Az influenzának és a COVID-19-nek sok közös tünete van. A Yale orvosai úgy vélik, hogy ezért kihívás lesz számunkra a két betegség megkülönböztetése. Azoknál, akik kaptak influenza elleni oltást, könnyebb lehet megállapítani, hogy milyenfertőzésérte őket. Bár az influenza elleni oltás nem jelenti, hogy valaki ettől teljes védettséget nyer, a pandémia idején mégis fontos információ, hogy mit lehet nagyobb valószínűséggel kizárni.

Az influenza és a COVID-19 közös tünetei:

Láz vagy lázas érzés, esetenként hidegrázás

Köhögés

Légszomj vagy nehézlégzés

Kimerültség, fáradtság

Torokfájás

Orrfolyás vagy orrdugulás

Izomfájdalom vagy testi fájdalom

Fejfájás

Néhány esetben hányás és hasmenés, ami azonban a gyermekeknél gyakoribb

Fontos megjegyezni, hogy az ízlelés és szaglás elvesztése a COVID-19 olyan tünete, amely nem fordul elő influenza esetén.

3. Nagyobb védelmet nyújthat a legrosszabb esetekben

A COVID-19-nél már alkalmazott óvintézkedések, például a távolságtartás, elősegíthetik az influenza megelőzését is. "Az influenzával kapcsolatos éves tapasztalatok alapján tudjuk, hogy vannak dolgok, amelyek megszakíthatják az átvitelt. A műtéti maszkok és a kézmosás az elsődleges módszerek az influenza kórházi terjedésének csökkentésére" - mondja Dr. Grant. De az oltást tartják a legfontosabb eszköznek az influenza megelőzésében, ami közvetetten része a COVID-19 megelőzési stratégiájának is, mert távol tarthatja az embereket az ügyelettől, ahol fennáll a veszélye, hogy a betegek koronavírusnak vannak kitéve az orvos szerint.

Az influenza elleni védőoltás más módon is megvédheti az embereket a COVID-19-től. Az orvosok nem tudják biztosan megmondani, hogy az influenza miatt valaki hajlamosabbá válik-e a COVID-19-re, vagy fordítva - bár tudják, hogy az influenza miatt az emberek sebezhetőbbé válnak az olyan bakteriális fertőzésekkel szemben, mint atüdőgyulladás- mondja Dr. Grant. A Yale orvosai ma még nem ismerik a választ arra sem, hogy mi történne, ha valaki influenzát és COVID-19-et is kapna. Azonban elképzelhetőnek tartják, hogy a két vírus szinergikusan hat, és az érintett még súlyosabban megbetegedhet.

4. A súlyos influenza életveszélyes lehet