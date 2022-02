"Most jó híreim vannak kivételesen" - kezdte a koronavírus-járvány alakulásával kapcsolatos beszámolóját hétfő reggel Vattay Gábor fizikus professzor az RTL Klub Reggeli című műsorában. Mint mondta, úgy tűnik, hogy Budapesten már múlt hét csütörtökön-pénteken tetőzött az omikron variáns okozta hullám, és ez hamarosan az ország többi részén is bekövetkezik majd. Tehát valószínűleg már csak néhány napig fogunk az elmúlt napokéhoz hasonló, magas számokat hallani, majd elindul egy csökkenő tendencia.

Gyorsan lecsenghet az omikron okozta hullám. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Tavaszra bekövetkezhet a lecsengés

Budapest mellett már Pest megyében és Bács-Kiskun megyében is határozottan megvolt a tetőzés, és a nyugat-dunántúli országrész többi megyéje is ebbe az irányba halad. A keleti országrészben viszont egy kicsit hosszabb időt kell várni ugyanerre, de várhatóan a jövő hét során már itt is eléri csúcspontját a koronavírus omikron változata által okozott járványhullám. Ezt követően Vattay Gábor úgy számol, hogy mivel a fertőzési hullám nagyjából karácsonykor kezdődött és körülbelül egy hónapig tartott a felfutása, vélhetően a lefutás is hozzávetőleg egy hónapig tart majd, tehát márciusra már lecsenghet.

Az omikronnal kapcsolatban a szakember úgy fogalmazott, hogy most már egyértelművé vált, hogy ez a variáns kevesebb problémát okoz, mint a korábbi variánsok. Az emberek - főleg, akik be voltak oltva a COVID-19 ellen - nem betegszenek meg tőle annyira.

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban és februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben.