Ezért terjed ilyen gyorsan az omikron variáns

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) becslése szerint az Egyesült Államokban az omikron változat által okozott megbetegedések aránya hétszeresére ugrott egy hét alatt, az összes szekvenált eset 0,4 százalékról 2,9 százalékra. New York és New Jersey régiójában pedig még ennél is magasabb, 13 százalékos a vírusvariáns előfordulása. A University of Hong Kong kutatói egy friss tanulmányban arra keresték a választ, mi lehet az oka annak, hogy a közelmúltban felfedezett vírusvariáns ilyen ijesztő gyorsasággal terjed világszerte.

Hetvenszer gyorsabban terjed az omikron a hörgő szöveteiben

A wypr oldalán is közzétett tanulmány előzetes adatai választ adhatnak a kérdésre. Az egyetem kutatói szerint ugyanis az omikron variáns körülbelül 70-szer gyorsabban szaporodik az emberi légúti szövetekben, mint a delta változat, és már egy nappala fertőzést követően sokkal nagyobb arányban terjed el.

Hogy ezt felmérjék, emberi hörgőkből vételeztek szövetmintákat, melyeket aztán a SARS-CoV-2 vírus variánsaival fertőztek meg. A vírus három változatát használták: delta, omikron és egy 2020-ban fertőző változatot. Ezután a kutatók azt vizsgálták, hogy az egyes variánsok milyen gyorsan terjednek a hörgő szöveteiben. Az omikron variáns előnye a deltához képest már 24 óra elteltével is látványos volt: a deltához képest 70-szeres sebességgel fertőzte meg a szövetet.

Hetvenszer gyorsabban terjed az omikron a hörgő szöveteiben. Fotó: Getty Images

A kutatást vezető Michael Chan Chi-wai virológus és munkatársai tüdőszövettel is végeztek kísérleteket. Érdekes módon a szövet belsejében az omikron kevésbé volt hatékony a sejtek megfertőzésében, mint a delta vagy a vírus eredeti változata. Ez alapján a kutatók úgy látják, hogy az omikron variáns elsősorban a hörgőkre összpontosít, míg a régebbi változatok nagyobb arányban támadták a tüdő szöveteit. Ez jelentheti akár azt is, hogy az omikron variáns enyhébb megbetegedést okozhat, mint például a delta változat, viszont a kutatás vezetője szerint egyelőre korai ilyen következtetéseket levonni. Főleg, mert a hörgőkről a betegség gyorsan átterjedhet a tüdőre, de más szerveket is érinthet. A szakemberek ráadásul csak 48 óráig figyelték a vírusok terjedésének ütemét a szövetben, így pontos képet nem kaphattak arról, hogyan terjedtek volna tovább a vírusok a következő napokban.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei néhány napja erősítették meg a hírt, mely szerint az omikron variáns már Magyarországon is megjelent. A laboratórium közleménye szerint a mutáció egy házaspárt fertőzött meg, amelynek tagjai nem jártak külföldön, így biztosan itthon kapták el a vírust. Richard Neher, a Bázeli Egyetem kutatója szerint egyelőre kevés az omikron okoztafertőzésa kontinensen, de ha a variáns terjedése ebben az ütemben folytatódik, az omikron néhány héten belül dominánssá válhat.

