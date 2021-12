Koronavírus: már itthon is megjelent az omikron variáns

Már két koronavírus-fertőzött személynél is igazolták az omikron-variáns jelenlétét Magyarországon, és további gyanús eseteket is vizsgálnak még. Az eredményeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei is megerősítették.

Hollandiában már a Dél-afrikai Köztársaság bejelentése és az onnan induló járatok érkezése előtt azonosították a koronavírus omikron nevű variánsát.

Csak idő kérdése volt

"Csak idő kérdése volt, hogy a Dél-Afrikából származó legújabb koronavírus-változat, az omikron hazánkat is elérje" - mondta Nyíri Miklós, az első hazai eseteket azonosító labor (a Neumann Labs) ügyvezetője. A laboratórium közleménye szerint a mutáció egy házaspárt fertőzött meg, amelynek tagjai nem jártak külföldön, így biztosan itthon kapták el a vírust. "Mindez feltehetőleg azt is jelenti, hogy ez a variáns több embert megfertőzhetett már hazánkban" - jegyezte meg az ügyvezető.

h i r d e t é s

A közleményben kiemelték, hogy az omikron variáns kapcsán felröppent a hír, hogy kialakult egy olyan változata, amelyet a PCR-tesztek nem mutatnak ki, ez azonban nem igaz. A PCR-tesztek bizonyosan képesek megbízhatóan azonosítani a koronavírus omikron-variánsát is - szögezték le.

Amennyiben a fertőzőképessége magasabb, mint a korábbi változatok esetében, de a megbetegítő képessége elmarad azokétól, úgy az új koronavírus omikron variánsa elősegítheti a népesség széles körű immunizálását - véli Rusvai Miklós víruskutató.