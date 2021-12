Koronavírus: ekkor válhat dominánssá az omikron

Kínában rövid idő alatt két fertőzöttnél is kimutatták a koronavírus omikron variánsát.

Egyelőre kevés az omikron okoztafertőzésa kontinensen, de ha a variáns terjedése ebben az ütemben folytatódik, az omikron néhány héten belül dominánssá válhat - mutatott rá Neher az egyetem honlapjának adott interjúban. Kifejtette, az Egyesült Királyságból és Dániából érkező adatok szerint az omikron okozta fertőzések száma 3-4 naponta a duplájára nő, a terjedési sebessége pedig háromszor akkora, mint az eddig domináns delta variánsnak, mert az oltatlanok mellett az oltottak is megfertőződhetnek.

Emlékeztető oltásért állnak sorba emberek Glasgow-ban: az Egyesült Királyságban az omikron variáns miatt aggódva felgyorsították a megerősítő oltások programját. Fotó: Getty Images

Neher ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy bár az oltás nagyobb védelmet nyújt a delta, mint az omikron ellen, az oltottak - különösen azok, akik a harmadik, emlékeztető oltást is felvették - még mindig kisebb eséllyel mutatnak súlyos tüneteket, akkor is, ha az omikronnal fertőződnek meg. A kutató emellett figyelmeztetett a vakcinák globális elosztásában jelentkező egyenlőtlenségekre, melyeket "a lehető leghamarabb kezelni kell". Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is számos figyelmeztetést adott ki, hangsúlyozva, hogy míg több országban mind ez idáig az egészségügyi dolgozók beoltása is várat magára, más államokban már az emlékeztető oltásokat is fel lehet venni.

Mint azt korábban megírtuk, a koronavírus elsőként Dél-Afrikában azonosított omikron variánsa immár Magyarországon is megjelent. Az új vírusváltozatot két fertőzöttnél is kimutatta a Neumann Labs, az eredményeket pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei is megerősítették. A laboratórium közleménye szerint a az omikron egy házaspárt fertőzött meg, amelynek tagjai nem jártak külföldön, így biztosan itthon kapták el a vírust.

Kedden reggel megérkezett az első vakcinaszállítmány, szerdán elkezdődhet Magyarországon az 5-11 éves korosztály oltása COVID-19 ellen.