Orrvérzés: a kritikus 20 perc

Orrvérzés általában akkor következik be, amikor az orr nyálkahártyájában található apró erek megsérülnek, illetve ritkább esetekben olyankor, mikor valamilyen sérülés miatt károsodik egy nagyobb ér. A legtöbbször otthon is el tudjuk állítani, de előfordulhat, hogy orvosi segítségre is szükség lesz.

Orrvérzést okozhat allergia, krónikus megfázás, droghasználat, vérzékenység, az orrot ért trauma, idegen test az orrban, illetve vérhígítók szedése is, egyes esetekben pedig magas vérnyomás tünete is lehet.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha 20 perc alatt sem sikerül elállítani az orrvérzést, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Előfordulhat ugyanis, hogy szakember segítsége nélkül nem is lehet csillapítani a vérzést. Ha az orrvérzés rendszeressé válik, vagy egymás után többször is jelentkezik, akkor szintén ajánlott felkeresni egy orvost. Ne halogassuk a kórházi látogatást akkor sem, ha orrtörés gyanúja merül fel, a szájüregből is vér folyik, vagy ha a vérveszteség miatt sápadtság, izzadás és gyengeség lép fel. Általában tízből egy esetben van orvosi segítségre szükség. A kezelt betegek leggyakrabban idős emberek, illetve kisgyerekek.

Orrvérzés esetén nem szabad hátrahajtani a fejet! Fotó: iStock

Mit tegyünk?

Ha valakinek vérezni kezd az orra, maradjunk nyugodtak, ne pánikoljunk. A vérzés soknak tűnhet, de a legtöbb esetben semmi ok sincsen az aggodalomra. A vérző orrú illetőt ültessük le és kicsit döntsük előre a felsőtestét, hogy a vér ki tudjon folyni az orrüregből. Ha kicsit enyhül a vérzés, óvatosan fújjuk ki az orrot, hogy a benne lévő váladékot eltávolítsuk. Csippentsük össze az orrnyereg puhább részét két ujjal, és körülbelül 5 percen át nyomjuk. Ezalatt a szájon át történő légzés javasolt. 5 perc után ellenőrizzük, hogy elállt-e a vérzés, és ha nem, akkor folytassuk a nyomás gyakorlását újabb 5 percen át. Mindezt 20 percig ismételhetjük. Hideg borogatást is tehetünk az orra, hogy csökkentsük az esetleges gyulladást, összehúzzuk az ereket, és megakadályozzuk, hogy az orr újból vérezni kezdjen. Ha elállt a vérzés, ne piszkáljuk az orrot és ne nyúljunk bele!

Ezt inkább ne!

Sokan vattával, zsebkendővel tömik be az orrukat, amikor vérezni kezd, de ez nem feltétlenül jó módszer. A tamponálásra használt anyag ugyanis irritálhatja az orr nyálkahártyáját, és akár fel is erősítheti a vérzést. Ha pedig kivesszük a vattát, azzal együtt kirántjuk az alvadt vért is, emiatt pedig újrakezdődhet a vérzés. Nagyon fontos az is, hogy ne hajtsuk hátra a fejet, mert úgy a torokba, onnan pedig a gyomorba kerülhet a vér, ami fulladozást és gyomorirritációt okozhat. Ha vér kerül a gyomorba, az hányingert, illetve hányást is eredményezhet.