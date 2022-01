Orrsövényferdülés: mikor kell műteni?

Az orrsövényferdülés összefoglaló problémát takar: az orrsövény deformitásait, alaki eltéréseit nevezzük így. Gyakran előfordul az is, hogy az orr sérülése vezet ehhez a problémához. A legnagyobb gond az orrsövényferdüléssel az, hogy gátolja az orr szellőzését, ezáltal orrdugulást, orrváladékozást, orrmelléküreg-gyulladásokat és fejfájást okozva. De mikor kell orvoshoz fordulnunk?

Az orrsövényferdülésnek rengeteg variációja lehet. Fotó: Getty Images

Az orrsövény csontból és porcból áll, ezek a fejlődés során különböző mértékben növekednek, amely deformitáshoz vezethet. Ezért pedig az orrsövényferdülésnek rengeteg variációja lehet. A legtöbb esetben a betegség teljesen tünetmentes, ilyenkor értelemszerűen nincs szükség korrekciós műtétre.

A probléma akkor kezdődik, amikor nagyobb eltérés mutatkozik a porcos és csontos orrsövény fejlődésében. Ebben az esetben az orr szellőzése megváltozik, a szűkebb oldalon nehezebben áramlik át a levegő, romlik a légzés. Azonban a tágabb oldalon is problémák jelentkeznek, ugyanis az orrnyálkahártya nem képes megfelelően felmelegíteni és párásítani a levegőt. Ezek pedig megváltoztatják a megfelelő légzés mechanizmusát.

Ilyenkor tünetek is jelentkeznek: gyakori az orrfolyás, váladékozás, valamint a gyakori orrmelléküreg-gyulladások is. Tünetként tartjuk számon a beszéd megváltozását, ilyenkor a beteg orrhangon beszél. További gondot okoz, hogy a fülkürt működését is gátolja, amely visszatérő középfülgyulladást, halláscsökkenést okozhat.

Gyakori tünet még afejfájásis, mivel nagymértékű ferdülés esetén az orrsövény az orr oldalsó részének, az orrkagylóknak a nyálkahártyájával érintkezik. Emellett további tünet lehet még, az orr ferdeségéből adódóan, a horkolás is.

Mikor menjünk orvoshoz?

Ha az orrsövényferdülés rontja az életminőségünket, a fent említett tünetek formájában, érdemes felkeresni egy szakembert. Ilyenkor a fül- orr- gégész orrtükrözéssel felméri a ferdülés mértékét, de gyakran alkalmaznak CT-vizsgálatot, vagy orr-röntgent is.

A problémát csakis műtéti úton lehet korrigálni.