Meglepő dolog állhat az orrpolip hátterében

Poratka-allergia esetén nem jelentkeznek a tipikus tünetek, a legjellemzőbb panasz a makacs orrdugulás. További tüneteit és a probléma kezelésének módjait dr. Augusztinovicz Monika, a Fül-orr-gégeközpont orvosa ismerteti.

Most van szezonja

A hideg beköszöntével fellélegezhetnek a pollenallergiások, a szezonális allergiák mellett azonban léteznek egész évben tüneteket okozó allergiák is. Ilyen a háziállat-, a penészgomba- és a poratka-allergia is. A poratka-allergia leginkább ősztől tavaszig jelent problémát, ugyanis ebben az időszakban töltjük a legtöbb időt zárt térben, így nagy koncentrációban lélegezzük be az allergént. A helyzet súlyosbodik, ha a lakásban magas a páratartalom. A meleg, párás levegő ugyanis kedvez a poratkák szaporodásának - magyarázza a szakember.

A poratka-allergia egész évben panaszokat okozhat. Fotó: iStock

Hogyan ismerhetjük fel?

Jellemző tünetei: makacs orrdugulás

ismétlődő arcüreggyulladások

orrpolip képződése

A légúti allergia miatt az orrnyálkahártya gyulladásban van, ez okozza az orrdugulást. Kezelés nélkül a tartós orrdugulás miatt gátolt orrlégzés, a melléküregek nem kielégítő szellőzése következtében pedig visszatérőarcüreggyulladásjelentkezhet. A tartósan gyulladt orrnyálkahártyán pedig idővel szőlőszemre emlékeztető kinövések jelennek meg, vagyis orrpolip alakul ki - figyelmeztet a fül-orr-gégész.

Mit tegyünk?

A tartós orrdugulás, a visszatérő arcüreggyulladás és az orrpolip kezelése a fül-orr-gégész feladata, így mindenképpen keressünk fel egy szakorvost. A fájdalmatlan fül-orr-gégészeti vizsgálat során video endoszkóppal pontos képet kaphatunk az orrnyálkahártya állapotáról, tüneteink függvényében pedig allergiateszt elvégzésére is sor kerülhet. Ha a vizsgálatok alapján bebizonyosodik, hogy allergiásak vagyunk a poratkára, akkor megkapjuk a kezeléshez szükséges gyógyszereket.

Poratka-allergia ellen antihisztamint és szteroid tartalmú orrspray-t írunk fel. A tüneti kezelés mellett a tartós megoldást nyújtó allergén immunterápia lehetőségét is felajánljuk a betegnek. Ezzel a minimum 3 éves kezeléssel tartósan, akár 12 évre is meg lehet szüntetni a poratka-allergia tüneteit. Ha már kialakult az orrpolip, akkor műtétre is szükség lehet, de az allergia kezelését ez esetben is folytatni kell - hangsúlyozta a szakember.