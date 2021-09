COVID-19: fülfájás is jelezheti?

Már annyiszor hallottunk és olvastunk a COVID-19 leggyakoribb tüneteiről, hogy kívülről fújjuk: láz, hidegrázás, fáradtság, illetve ízlelés- vagy szaglásvesztés. Igen ám, csakhogy ezek a panaszok csupán a jéghegy csúcsai. A koronavírus-fertőzés ugyanis nagyon változatos és furcsa tünetekben is megnyilvánulhat, ez pedig jelentősen megnehezíti a betegség korai felismerését. Jó, ha tudjuk, hogy az újonnan megjelent vírusmutánsok - egyebek mellett a jelenleg igen dinamikusan terjedő delta variás - gyakrabban okoz szokatlan, az "eredeti" tünetektől jelentősen eltérő szimptómákat - hívta fel a figyelmet a Health.com.

A gyereknél gyakrabban okoz fülfájást egy légúti fertőzés. Fotó: Getty Images

Szokatlan COVID-tünetek

A koronavírus-fertőzésre utalhatnak egyes gyomor-bélrendszeri panaszok - például a hasmenés, a hányinger és a székrekedés -, illetve a delta variáns igen gyakran okoz allergiaszerű tüneteket is - könnyezést, orrdugulást és vizes orrfolyást. Korábbi feljegyzések megemlítették továbbá az érzékszerveket érintő szokatlan tapasztalatokat is, például a homályos látást és a fülzúzást mint a COVID-19 tünetét. Most pedig úgy tűnik, a fülfájás is felkerülhet a lehetséges tünetek listájára. "Sok légútifertőzésnéha fülfájást is előidézhet, különösen azok, amelyek torokfájást is okoznak" - ismertette Amesh A. Adalja, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola Egészségbiztonsági Központjának vezető tudósa.

A delta variánssal fertőzött betegeknél csak napokkal az után jelentkeznek az első tünetek, hogy a szervezetükbe bejutott a koronavírus.

Miért fájdulhat meg a fülünk?

A légúti fertőzések során fellépő fülfájás hátterében az orrjáratok és a fülek közötti kapcsolódás áll. A füleket ugyanis összeköti egy cső a torok hátsó részével, hogy hallószerveink elvezethessék a felesleges folyadékot, illetve megfelelően szellőzhessenek. Egy vírusfertőzés hatására azonban ez a cső eltömődhet, csökkenhet a fülek folyadékleeresztő képessége, így végül fülfájás alakulhat ki - magyarázta Ellen Wald, az UW Egészségügyi Egyetemi Kórház infektológusa. Mint mondta, a probléma bárkinél előfordulhat, a kisgyermekeknél azonban jóval nagyobb a kockázat, nekik ugyanis még kisebb és szűkebb ez a cső.

A delta variáns gyakrabban okoz fülfájást

"Úgy tűnik, hogy a delta variáns több felső légúti tünetet okoz, ezért logikus, hogy az ezzel fertőzöttek körében a fület érintő panaszok is gyakoribbak" - mutatott rá Taylor Heald-Sargent gyermekgyógyász. A valódi problémát az jelenti, hogy a fülben pangó folyadék a baktériumok melegágya lehet, így akár egy másodlagos fertőzés is kialakulhat a COVID-19 mellett. Ezért a szakértők az javasolják, hogy ha a fülfájás mellett orrfolyást, orrdugulást, fejfájást, köhögést, torokfájást, vagy más, a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetet tapasztalunk, mielőbb forduljunk orvoshoz és teszteltessük magunkat.

