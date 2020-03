Koronavírus: újabb tüneteket jeleztek

Láz, végtagfájdalmak, száraz köhögés, nehéz légzés - a koronavírus terjedése kapcsán eddig ezekre a tünetekre hívta fel a hatóság a figyelmet. A járvány miatt felállított kínai kutatócsoport szerint azonban sok betegnél különböző emésztőrendszeri tünetek is jelentkeztek.

Emésztőrendszeri zavarok is jelentkeztek

A vizsgálat szerint a vírus epicentrumának számító Hupej tartományban a fertőzöttek felénél étvágytalanság és hasmenés is fellépett. Sőt, a betegek egy része fő panaszukként nevezték meg ezeket a tüneteket. A tanulmány emellett azt is kiemelte, hogy az emésztőrendszeri panaszokkal küzdők esetében sokkal hosszabb idő telt el az első tünetek jelentkezésétől a kórházi kezelésig, mint azoknál a koronavírusos betegeknél, akik elsősorban légúti panaszokat tapasztaltak. Ezek a betegek ráadásul kisebb arányban is gyógyultak meg, mint azok, akiknél a légúti tünetek voltak dominánsak.

Sok betegnél hasmenés és étvágytalanság a fő tünet. Fotó: Getty Images

Az eredmények ismeretében a kutatók azt javasolják, hogy az orvosok vizsgálják felül az eddigi ellátási protokollt. Szerintük az emésztőrendszeri panaszok esetén az eddigieknél korábban fel kellene vetni a koronavírus-fertőzés gyanúját, nem szükséges várni a légzőszervi gondok kialkulására.

Bár az ázsiai országok jelentős részében már lecsengőben van, Európában még csak most jön a járvány neheze. Péntekig a koronavírus több mint 3400 áldozatot szedett csak Olaszországban, de ezer felé közelít a halálesetek száma Spanyolországban is. Magyarországon egyelőre három haláleset köthető a koronavírushoz, a járványügyi szakemberek szerint azonban a következő hetekben drasztikusan megnő az érintettek aránya.

