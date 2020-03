Koronavírus: gyanús lehet ez a tünet

Ilyen egy nap most a sürgősségin - mentőápoló mesélt saját tapasztalatairól. Részletek itt.

Láz, száraz köhögés és fáradtság - az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján található információk szerint ezekkel a tünetekkel jelentkezik leggyakrabban az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedés (COVID-19). Ezen felül felléphet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokkaparás és emésztőrendszeri panaszok egyaránt. Mindazonáltal a betegség az esetek többségében enyhe tüneteket okoz csupán, sőt, tünetmentes fertőzések is előfordulhatnak. Problémát jelent ugyanakkor, hogy az érintettek ilyenkor is átadhatják a vírust másoknak, mivel pedig nehezebb náluk beazonosítani a COVID-19-et, így mindez végeredményben a járvány elleni védekezést is hátráltathatja.

A szaglás elvesztése a koronavírus-fertőzés korai tünete lehet. Fotó: Getty Images

Orvosi beszámolók és megfigyelések szerint azonban még aszimptomatikus vírushordozóknál is kialakulhat egy figyelemfelkeltő tünet, méghozzá az anozmia vagy hipozmia, valamint néhány esetben a diszgeuzia. Az előbbi két kifejezés a szaglás teljes vagy részleges elvesztését, utóbbi pedig az ízérzékelés zavarát foglalja magában. Ennek oka, hogy az új koronavírus gyulladást idézhet elő az orrnyálkahártya szaglómezejében, így gátolva a különböző illatok, ízek, aromák zavartalan érzékelését.

A többi között az Amerikai Otolaringológiai Akadémia (AAO-HNS) és a brit fül-orr-gégészeti sebészek társasága (ENT UK) is úgy foglalt állást a közelmúltban, hogy az említett panaszok fertőzést jelezhetnek az egyébként tünetmentes, egészséges hordozóknál, ezáltal figyelembe kellene venni azokat a szűrés során. Annál is inkább, mert a csendes hordozók kulcsszerepet töltenek be a járvány rendkívül gyors terjedésében. "Habár további kutatásokra lesz szükség a témában, ugyanakkor Dél-Koreában háromból egy páciensnél jegyeztek fel szaglásvesztést, avagy anozmiát, míg Németországban minden második betegnél" - mutatott rá dr. Simon Carney fül-orr-gégész, az ausztráliai Flinders Egyetem professzora.

Még ha egyéb panaszokat nem is tapasztalunk, anozmia mint korai tünet fellépése esetén érdemes lehet tehát telefonon felvenni a kapcsolatot háziorvosunkkal, illetve önkéntes karanténba vonulni.

Forrás: iflscience.com

