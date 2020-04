Milliárdnyian nézik ezt az oldalt naponta, nem véletlenül

Az új típusú koronavírusra specializálódott felületet 2020. január 22-én, alig néhány óra alatt rakta össze Dong Enseng, a Johns Hopkins mérnöki karának betegségepidemiológiával foglalkozó elsőéves mesterszakos hallgatója, illetve néhány kollégája. A portálon grafikonok és folyamatosan frissülő adatsorok segítségével lehet figyelni, hogy a COVID-19-járvány hogyan terjed a világban - írja az Index.

Naponta több mint egymilliárd látogató

Lauren Gardner, a weboldalt működtető kutatócsoport vezetője úgy nyilatkozott: eredetileg a kutatói közösségnek szánták a felületet, ezért nem is fordítottak túl sok gondot a kinézetére, és a napi látogatók számát is százas, legfeljebb ezres nagyságrendűre becsülték. Ehhez képest mára már szinte az egész világ használja, naponta több mint egymilliárd látogató keresi fel.

A Johns Hopkins Egyetem is bezárt a koronavírus-járvány miatt. Fotó: Getty Images

A felületen elérhető adatok a világ számos egészségügyi szervezetétől és hatóságaitól származnak. Élőben érkeznek a statisztikák az Egészségügyi Világszervezettől, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központtól (CDC), ennek európai megfelelőjétől (ECDC), a kínai közegészségügyi hivataltól és sok más nemzeti hatóságtól, illetve sajtóorgánumtól.

Kezdetben kézzel gyűjtötték, rendszerezték, összesítették, majd tették közzé az adatokat, amikor azonban a vírus terjedése felgyorsult, újra kellett gondolni a rendszert. Most a megjelenő adatok nagy részét adatgyűjtő algoritmusok szedik össze a legkülönfélébb forrásokból, és a weboldallal foglalkozók száma is jelentősen megnőtt: a kezdeti háromról közel két tucatra, hiszen beszálltak a Johns Hopkins más tanszékeinek hallgatói is.

Nem maradnak el a kritikák sem

A hatalmas népszerűségnek persze ára van, az oldal mögött állók folyamatosan kapnak hibajelentéseket, módosítási javaslatokat, panaszokat. Sokan például azt kifogásolják, hogy a térképen, illetve az adattömbben a vitatott hovatartozású és elnevezésű területek, illetve független vagy kevésbé független országok nem pont úgy szerepelnek, ahogy azt a különféle politikai felek szeretnék.

A rengeteg munka miatt a tervezett fejlesztésekkel sem haladnak olyan gyorsan, mint szeretnék. Azt azonban a jövő hétre ígérik, hogy a területi halálozási arányokat, illetve a tesztek számát is megjelenítik az oldalon, illetve tervben van - most még ugyan csak elméleti szinten - az Egyesült Államokra vonatkozó kockázatelemző modell kidolgozása.

