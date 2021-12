"Az emberek irracionális félelem miatt halnak meg"

Bár csökken, még mindig magas a napi új fertőzöttek száma Horvátországban, ami további óvatosságra és a járványügyi intézkedések betartására int - hívta fel a figyelmet a horvát kormányfő. Egyúttal arra kért mindenkit, aki már felvette mindkét oltást, hogy a második adag utáni hat hónapon belül vegye fel a harmadik, emlékeztető dózist is. Úgy véli, ez különösen fontos a mostani körülmények között, a karácsony előtti időszakban, amikor az emberek többet barátkoznak, és gyakrabban vannak együtt.

Nincs észszerű magyarázata annak, hogy valaki nem oltatja be magát - véli a horvát kormányfő.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

"Túl sok emberéletet veszítettünk"

Andrej Plenkovic emlékeztetett arra is, hogy Horvátországban a járvány kezdete óta már több mint 11 ezren haltak meg koronavírus-fertőzés szövődményeiben, és többségük nem volt beoltva. "Túl sok emberéletet veszítettünk" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez megelőzhető lett volna, ha az emberek a védelmet nyújtó oltás mellett döntenek. "Nincs észszerű magyarázata annak, hogy valaki nem oltatja be magát, bíznunk kell a tudományban és a szakmában" - fogalmazott. A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 2,2 millióan kaptak védőoltást, közülük több mint 2 millió személyben már a második adagot is beadták.

h i r d e t é s

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter pedig a napokban arról beszélt, hogy Zágráb háromféle gyógyszer beszerzését tervezi a COVID-19-betegek kezelésére. A Merck-féle molnupiravir mellett a Pfizer koronavírus-gyógyszeréből is szeretnének vásárolni, a csak kórházi körülmények között alkalmazható RoActemra nevű gyulladáscsökkentő gyógyszerből pedig már rendelt Horvátország, és a hónap végéig meg is érkezik az első adag - tette hozzá.

Tíz oltást kapott egyetlen nap alatt egy új-zélandi férfi, akit állítólag lefizettek, hogy mások helyett oltassa be magát. Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

Még nem stabilizálódott a szlovén helyzet

Horvátországhoz hasonlóan Szlovéniában is már második hete csökken a fertőzöttek száma, de a szakemberek szerint még nem stabilizálódott a járványhelyzet. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1,2 millióan kaptak védőoltást, közülük 1,16 millióan már a második adagot is beadatták. Az is kiderült, hogy Szlovéniában már ezen a héten elérhető lesz a COVID-19-betegek kezelésére kifejlesztett molnupiravir gyógyszer. A szlovén egészségügyi minisztérium csaknem hatezer ember kezelésére elegendő mennyiséget vásárolt a szerből, amelyet azok kaphatnak majd meg, akiknél fokozottan fennáll a súlyos megbetegedés kockázata. A gyógyszer egyelőre négy kórházban lesz beadható: Ljubljanában, Mariborban, Celjén és Golnikon.

Ausztriában megszűnt a zárlat az oltottaknak

Ausztriában a koronavírus ellen beoltottak számára a tervnek megfelelően megszűnt az egészségügyi zárlat. A kulturális és szórakoztatóhelyek már vasárnap megnyitották kapuikat, az üzletek pedig hétfőn nyitottak ki teljesen. A szabályok azonban az egyes tartományokban különbözőek. Vannak olyanok, amelyekben már az éttermek és a szállodák is kinyitottak, másokban ezt óvatosságból csak december egy későbbi napján teszik meg. Ami viszont mindenhol megegyezik, az az, hogy a zárt térben kötelező a maszk használata, és az éttermeknek este 11 órakor be kell zárniuk. Az oltatlanok számára azonban az egész országban marad az egészségügyi zárlat, vagyis ők csak néhány esetet kivéve hagyhatják el otthonukat.

A három hétig tartott lezárásnak köszönhetően egyébként drasztikusan csökkent az újonnan megfertőződöttek száma az országban. Eddig a lakosság 67,7 százaléka van teljesen beoltva, amely Nyugat-Európa átlagához képest alacsony arány. Ausztria viszont - első európai országként - február 1-jétől kötelezővé teszi a védőoltást a 14 évnél idősebbek számára. Aki ennek nem tesz eleget, akár 3600 eurós (1,3 millió forintos) pénzbüntetést is kaphat.

A holland pénzügyőrség elfogott egy férfit, aki az interneten árusított állítólagosan koronavírust tartalmazó fiolákat, hogy az emberek megfertőzhessék magukat a gyógyultsági igazolvány későbbi kiváltása érdekében.