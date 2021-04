A WHO-vezető ezt gondolja a magyar oltókampányról

Koronavírus: 26 ezer felett a hazai áldozatok száma - részletek!

Hans Kluge, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) európai regionális igazgatója kétnapos látogatást tesz Magyarországon. A szakember elismerően nyilatkozott a magyar intézkedésekről, és üdvözölte a határozott lépéseket és a példaértékű koronavírus elleni oltási kampányt. Hans Kluge szerdán Budapesten találkozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, majd közös sajtótájékoztatójukon kifejtette, Magyarországon az embereket és az üzleti vállalkozásokat is védték az intézkedésekkel ebben a mindenkinek nehéz időszakban. Magyarországon példaértékű oltási kampányt folytatnak, életmentő eszközként tekintenek a vakcinára, amelynek kérdése túlmutat a geopolitikán - magyarázta.

Lehóczkiné Skoperda Tünde ápolónő egy férfit beolt az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagjával a Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórházának egyik oltópontján Békéscsabán. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Hozzátette, a vakcina az egyedüli eszköz a járvány legyőzésére. Kluge emlékeztetett, május végére minden regisztrált megkaphatja az oltást Magyarországon, az átoltottság jóval az európai átlag felett alakul. A WHO tisztviselője gratulált a magyar hatóságok által tett határozott lépésekhez. Fontos, hogy mindenki biztonságban legyen - tette hozzá. Kitért rá, hogy a nyitás lépéseiről a járvány alakulásának megfelelően kell dönteni. Az iskolákat kell a legkésőbb bezárni és a legelőször kinyitni - vélte. Az igazgató elismerését fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak, akiket a járvány hőseinek nevezett.

Tetszett neki, amit a Korányiban látott

A nap folyamán korábban Kluge látogatást tett az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPK), ahol az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleménye szerint az intézet több szakemberével is találkozott, megköszönte az egészségügyi dolgozók heroikus munkáját. "Magam is orvos lévén, nagy érdeklődéssel vártam a látogatást a Korányi-intézetben, különösen azért is, mert a pályám kezdete óta dolgozom a tuberkolózis (tbc) megszüntetéséért világszerte. Lenyűgözött mindaz, amit itt tapasztaltam. Az OKPI a tuberkulózis elleni harc magyarországi éllovasaként döntő szerepet játszott a WHO új modelljeinek kísérleteiben. A tbc visszaszorításában elért eredményeiket, azt a tudást és tapasztalatot most, a koronavírus legyőzésében is sikeresen tudták alkalmazni" - idézték az WHO tisztviselőjét, aki ma Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik.

