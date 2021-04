Ambulancia nyílt a poszt-COVID szindrómával küzdőknek

Az új típusú koronavírus nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is óriási terhelésnek teszi ki a fertőzötteket, ám a felgyógyultak mentális egészségének rendezése mindeddig nem került fókuszba. Az RTL Híradó beszámolója szerint azonban a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet külön ambulanciát nyitott a poszt-COVID szindrómában szenvedők mentális hatásainak kezelésére. A vírus hosszú távú mentális utóhatásai leggyakrabban depressziós és szorongásos tünetek formájában jelentkeznek, külföldi felmérések szerint a gyógyult fertőzötteknél a depresszió előfordulásának gyakorisága a négyszeresére, míg a szorongásé a háromszorosára nő.

Külön ambulancián kezelik a COVID-19 mentális utóhatásait. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Karanténszorongás vagy depresszió? Így ismerhetjük fel, melyikkel van dolgunk - részletek! h i r d e t é s

"Amikor a páciensek tapasztalják magukon a furcsa, bizarr, félelmet keltő tüneteket (például zsibbadást, érzészavarokat, izomproblémákat, nehézlégzést), az első dolog, ami az eszükbe jut, hogy valamilyen halálos betegség leselkedik rájuk, és még nincsenek túl a fertőzésen" - részletezte Kéri Szabolcs, az intézet pszichiátriai igazgatója, aki azt is elmondta, hogy a fertőzésen átesettek kb. 30 százalékát érintik a poszt-COVID szindróma mentális utóhatásai. De azoknál is jelentkezhetnek különféle pszichés tünetek, akik maguk nem estek át a fertőzésen, de közeli hozzátartozóikat vesztették el a COVID-19 következtében. A két hete működő ambulancián eddig több mint 130 páciens fordult meg, és ez a szám várhatóan növekedni fog, ahogy a jelenleg kórházban ápolt betegek is felépülnek a fertőzésből.

A híradónak nyilatkozó Harmatta János, a Magyar Pszichátriai Társaság tiszteletbeli elnöke úgy fogalmazott, a pandémiával járó lelki terhelés nagyon hasonlít a háborús helyzetekéhez, ebből kell felépülni. A szakértő szerint a neheze csak a járványügyi korlátozások feloldása után jön csak, amikor az addig elfojtott pszichés problémák is a felszínre törnek. Épp ezért szükség lehet majd a pszichiátriai ellátás kapacitásának növelésére, akár új terápiás módszerek kidolgozásával.

Krónikus fáradtság, agyköd, ízületi fájdalmak, emlékezetkiesések, tartóslázés légzési nehézségek - sokan ilyen panaszokkal küzdenek még hónapokkal a koronavírus-fertőzés leküzdése után is. Túlélők meséltek a Reuters-nek arról, hogyan nehezíti meg mindennapi életüket a hosszú COVID. Ide kattintva részletesebben is olvashat a témáról!