A legveszélyesebb álhírek a koronavírusról

Tévhit: A koronavírust szándékosan terjesztették el.

Sajnos egyre népszerűbb az a tévhit, mely szerint a koronavírust szándékosan terjesztették el. Azzal kapcsolatban, hogy kik állhatnak a háttérben, és mi célból követhették el tettüket, többféle képtelen elmélet látott napvilágot. Bizonyos források azt állítják, "felsőbb hatalmak" így akarnak vagyonokat keresni egy már kifejlesztett vakcina árusításával, megint mások úgy gondolják, a vírus csupán egy taktikai lépés, a terjedése által keltett pánik ugyanis elvonja az amerikai állampolgárok figyelmét az elnökválasztásról, aminek következtében Donald Trump újraválasztása is kérdésessé válhat. Olyanok is vannak, akik Kína lakosságának elpusztításában jelölik meg a vírus szándékos elterjesztésének okát - erről a Hvg.hu írt részletesebben.

Tévhit: Több mint százezer halott, több millió fertőzött.

A halottak, áldozatok számával kapcsolatban is terjednek álhírek. Nem kevés ember hiszi, hogy a kínai kormány eltitkolja a pontos adatokat, és valójában már több százezer áldozata van a vírusnak, nem beszélve a milliós nagyságrendű fertőzöttről. Egy sokak által megosztott Twitter-bejegyzés egy olyan cikkre hivatkozik, amiben egészen pontosan 112 ezer halottról és 2,3 millió fertőzöttről írnak. Az anyagban arról is szó van, hogy a holttesteket egyenesen a hamvasztóhelyiségekbe viszik, el sem temetik. Az anyag természetesen nem jelöl meg forrásokat, és nem szólaltat meg az ügyben illetékes szakembereket, szervezeteket sem.

Kína egyébként - hasonlóan más országokhoz, ahol megjelent a vírus - rendszeres időközönként közöl adatokat a fertőzöttek, halálos áldozatok számáról, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy követni lehessen a koronavírus terjedését. A kínai egészségügyi hatóság friss jelentése szerint kedd estére 132-re emelkedett a halálos áldozatok, a bizonyítottan a kórokozó által fertőzöttek száma pedig 5974-re. A gyanús eseteké megközelíti a 10 ezret.

Az új koronavírussal kapcsolatban több álhír is napvilágot látott. Fotó: iStock

Tévhit: A denevérlevest fogyasztó influencer tehet mindenről.

Néhány nappal ezelőtt több külföldi oldal - köztük a The Sun és a DailyMail - is megjelentetett egy videót, amelyen egy kínai influencer denevérlevest eszik. A felvétel végigsöpört az interneten, és a látottak alapján sokan úgy gondolták, megvan a magyarázat, hogyan terjedhetett át egy alapvetően állatokat megbetegítő vírus az emberre. A denevérlevesre (és az azt elfogyasztó influencerre) mutogatók akkor bizonyosodtak meg végleg saját igazukról, amikor kiderült, a vírus egy piacról indult, ahol illegálisan árulták különböző vadállatok húsát, és a többi között denevérhúst is lehetett vásárolni.

A videóban szereplő influencert, Wang Mengyunt egyébként olyan össztűz alá vették - sokan például a halálát kívánták -, hogy kénytelen volt közleményt kiadni az ügyben. Elmondta, hogy a felvétel még évekkel ezelőtt, 2016-ban készült róla, és nem a kínai Vuhanban, hanem Palau szigetén. Ráadásul a leveshez használt denevérek nem vadon élő példányok, hanem helyi gazdák nevelték, szögezte le.

A SARS (súlyos akut légzőszervi szindróma) vírussal azonos családba tartozó koronavírus az influenzához hasonló tüneteket okoz és súlyos légzőszervi panaszokkal járhat. A szakemberek jelenleg is vizsgálják a nemrég létrejött változatot, keresik az ellenszerét és kutatják terjedését, továbbá megerősített járványügyi figyelőrendszer is működik.

Hogy megelőzhessük a fertőzést, ügyelni kell az alapvető higiéniai szabályokra. Javasolt a minél többszöri kézmosás és a "tüsszentési etikett" betartása. A vírus azonban csak élő sejtekben szaporodik, így például a Kínából érkező csomagok teljesen veszélytelenek.

A Kínából indult koronavírussal kapcsolatban a kezdetektől fogva az a legnagyobb kérdés, hogy honnan jött. Azt már korán kikövetkeztették a szakértők, hogy valamilyen állat a forrás. Bár az első elméletek a kígyót jelölték meg, cikkünk megjelenésekor már az a valószínűbb elmélet, hogy a denevérektől indult.

"Azért különlegesek, mert nagyon sok víruscsoportnak, többek között a koronavírusok génkészletét őrzik. Ez azt jelenti, hogy a denevérek több tízmillió éve fejlődnek együtt bizonyos víruscsoportokkal" - magyarázta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a denevérek koronavírusaival foglalkozó magyarországi kutatócsoport tagja, aki hozzátette: az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló világméretű egészségügyi helyzethez vezetnek, extrém ritkák.

Tévhit: Tömegsírokat ásnak Kínában.

Szabályosan elárasztották az internetet azok az álhírek, melyek szerint Kínában már ássák a tömegsírokat a koronavírus áldozatai számára. A cikkekhez fotókat is mellékeltek, amelyeken az látható, hogy markológépek dolgoznak egy óriási üres telken Vuhanban. A valóság azonban az, hogy a képeken egy kórház építési munkálatait örökítették meg. Kína múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy hétfőig felhúznak egy 1000 férőhelyes létesítményt, ahol kifejezetten a koronavírussal fertőzött betegeket kezelik majd. Bár azóta kiderült, hogy a munkálatokat csak február elsejére tudják befejezni, a 25 ezer négyzetméteres telken lévő intézményen éjjel-nappal dolgoznak, és elsősorban előregyártott elemekből építik, hogy minél hamarabb átadhassák.

