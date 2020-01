Már biztos, hogy közel a világjárvány

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a denevérek koronavírusaival foglalkozó magyarországi kutatócsoport tagja szombaton hosszú posztban tárgyalta Facebookon a Kínából kiindult vírusfertőzés okait és következményeit. Először is felhívja a figyelmet, hogy "több ember hal meg évente szezonális influenzában, mint ebben a járványban fog. A legfőbb baj a pánik és a diagnosztikai, egészségügyi ellátórendszerek extrém leterhelése. A járványügyi korlátozások emellett komoly gazdasági visszahatással is járnak, amelyek a társadalom több szintjén is fájdalmasak lehetnek, ez hatványozottan igaz a szegényebb országokra."

Azért mindenkit megnyugtat, véleménye szerint határozottan jobban reagált a világ az új koronavírus megjelenésére. "Napokon belül ismert és elérhető volt a vírus genomjának adata, ennek hatására gyakorlatilag napokon belül elkészült az első diagnosztikai teszt, melyet világszerte elérhetővé is tettek" - írta a szakértő.

"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egész sor eljárásrendet és technikai javaslatcsomagot dolgozott ki a járvány kezeléséhez. Világszerte számos kutatói hálózat jött létre korábban, éppen az ilyen helyzetek kezelésére és váltottak éles üzemmódba. Megismertük a vírus receptorhasználatát, több műhelyben is elindult a vakcinafejlesztés, klinikai tüneteit hetek alatt megismertük, evolúciós változásait gyakorlatilag betegről betegre követhetjük. Folyamatos kockázatelemzés és adatközlés zajlik több tudományos műhelyből is világszerte" - fogalmazott Kemenesi.

A denevértől ered, de az emberé a felelősség

A Kínából indult koronavírussal kapcsolatban a kezdetektől fogva az a legnagyobb kérdés, hogy honnan jött. Azt már korán kikövetkeztették a szakértők, hogy valamilyen állat a forrás. Bár az első elméletek a kígyót jelölték meg, most úgy néz ki, hogy a denevérektől indult. "Azért különlegesek, mert nagyon sok víruscsoportnak, többek között a koronavírusok génkészletét őrzik. Ez azt jelenti, hogy a denevérek több tízmillió éve fejlődnek együtt bizonyos víruscsoportokkal" - magyarázta Kemenesi Gábor a hvg.hu-nak. "El lehet képzelni, hogy ha 30 millió éve fejlődik egy-egy faj például a koronavírussal együtt, akkor abból milyen sokféle mutáció lesz." Azt azonban hangsúlyozta a szakember, hogy az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló világméretű egészségügyi helyzethez vezetnek, extrém ritkák.

Viszonylag gyorsan elkészült az első teszt, ami vérből kimutatja a koronavírust. Fotó: iStock

Kemenesi Facebookon hozzátette, hogy az emberek szerepéről sem lehet elfeledkezni."Ezt is magának köszönheti az emberiség, hiszen olyan mértékű változást okoztunk a bolygón, ami nagyobb esélyt jelent arra, hogy a vírusok eddig felfedezetlen területeket, úgynevezett ökológiai nicheket töltsenek be." Ezzel pedig megadjuk a lehetőséget olyan mutációk és genomváltozások létrejöttének, amelyek már az emberi populációban is megjelenhetnek. Vagyis tömören: mi tettük lehetővé, hogy az új koronavírus gazdát váltson, állatról emberre terjedjen.

"A denevérek ettől még nem gonoszak" - hangsúlyozza Kemenesi, és figyelmeztet, hogy még véletlenül sem jó ötlet kiirtani őket, mert az az ökoszisztéma-összeomláshoz vezetne. Azt is fontos tudni, hogy a denevérek mellett számos más állat is őrizhet hasonló méretű génkészleteket, ott vannak például a rágcsálók, amelyek körében szintén nagy a vírusdiverzitás.

Hogyan került át a vírus az emberre?

Az még mindig nem tisztázott, hogy a mostani koronavírus hogyan került át a denevérről az emberre. A korábbi hasonló járványok esetében, amelyeket a SARS- és a MERS-koronavírus okozott (vagyis a mostani vírus testvérei), volt egy köztes gazda, tehát a vírus valamely mutáció révén átjutott a denevérből egy másik állatba. "A mostani koronavírusnál még nem lehet tudni, hogy a denevérekről egyetlen gazdaváltás során közvetlenül ugrott az emberi populációra vagy itt is van egy egyelőre ismeretlen köztigazda (A SARS esetében ez az álcás pálmasodró volt)" - olvasható a szakértő posztjában.

Nem véletlen egyébként, hogy a vuhani vadállatpiacot tartják a vírus gócpontjának: egy ilyen hely kiváló olvasztótégely a vírus, a köztes gazda és az ember egymásra találására. Különböző állatokat zsúfolnak össze, a vírusok pedig egy olyan közegben találják magukat, amelyben természetes módon ritkán vagy egyáltalán nem kerülnek. Kemenesi szerint éppen ezért helyes, hogy Kína most betiltotta a vadállatok kereskedelmét, és jó lenne hosszú távon is érvényben tartani ezt a rendelkezést.

"Kínában most már nagyon nehéz lesz megfékezni a járványt" - ebben Kemenesi is egyetért a vezető kutatókkal, és hozzáteszi, ennek több oka is van. Egyrészt az esetek nagy része tünetmentesen zajlik le, ezért nehéz észrevenni a vírust, amely akadálytalanul terjedhet tovább. A másik gond pedig az, hogy a betegek egyharmada szorul intézményes ellátásra. "Gondoljuk el, micsoda teher lenne ez még egy gazdag ország ellátórendszerének is, nemhogy egy szegényebb országnak. Itt ez a fő kockázat, nem az, hogy kipusztulunk."

Kemenesi szerint az is biztosra mondható, hogy sok új országban lesznek még behurcolt esetek. "Egy világjárvány küszöbén állunk. Ez most már tény" - mondta a szakember. "Amit még nem tudnunk, hogy ezeket a behurcolt eseteket az adott országokban sikerül-e időben felismerni, és elkülöníteni, vagy elindul Kínán kívül is egy-egy lokális terjedés önálló terjedési láncolattal. Ez nagy baj lenne" - mondja a szakember, és hozzáteszi, hogy a legnagyobb probléma az lenne, ha Afrikába is bejutna a vírus. Az ottani zsúfolt és rossz ellátórendszerrel rendelkező nagyvárosokban ugyanis - ahogy azt az ebolánál is láttuk - nagyon nehéz lesz útját állni a vírus terjedésének.

