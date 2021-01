A hatóanyagot nézzük vagy a gyógyszernevet a patikában?

Milyen kérdéseinkre kaphatunk választ a gyógyszertárban? Részletek itt.

Az orvostudomány rohamos fejlődésének köszönhetően egyre több betegség válik gyógyíthatóvá, vagy tehető akár teljesen tünetmentessé. Így viszont a betegeket is készítmények egyre szélesebb kínálata várja a patikákban, akik emiatt nehezen igazodhatnak ki a termékek között. Sokan elsősorban a reklámokból megismert terméknevek alapján választanak, és ragaszkodnak az általuk ismert fájdalom- vagy lázcsillapítóhoz, holott nem biztos, hogy az a legmegfelelőbb számukra. A készítmények csomagolása és leírása rengeteg információval szolgál, amelyet érdemes figyelembe venni - nem mindegy például, hogy milyen hatóanyagot tartalmaz, vagy hogy egy gyermek, esetleg egy idős ember kapja azt.

Fontos, hogy tájékozódjunk a patikában megvásárolható gyógyszerekről vásárlás előtt. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mit figyeljünk a készítmény csomagolásán?

Minden készítmény dobozában megtalálható egy betegtájékoztató, amit nagyon sokan olvasatlanul dobnak el, holott ezeken nagyon fontos információkat tüntetnek fel a többi között arról, hogy az adott készítményt meddig, illetve milyen körülmények között tárolhatjuk. A felhasználhatóság idejét rendszerint a doboz oldalán rögzítik, az itt megadott hónap utolsó napjáig biztonsággal használható a készítmény - persze csak akkor, ha azt megfelelő módon, az előírtak szerint tároltuk. Idővel a készítmény hatékonysága lecsökken és a lehetséges mellékhatások veszélye is nő, fontos ezért, hogy a feltüntetett dátumnál tovább ne tartogassuk a gyógyszereket.

Mivel a készítmény hatását számos dolog befolyásolhatja a kezelt beteg életkorától a testsúlyán át az egészségi állapotáig, így az adagolás is eltérő lehet. Vényköteles gyógyszerek esetén az orvos szóban, illetve írásban is tájékoztat arról, hogy mikor és mennyit szedhetünk belőle, viszont a vény nélkül kapható készítményekből sem mindegy, hogy mennyit veszünk be. Nem szabad elfelejteni, hogy még a legártalmatlanabbnak tűnő orrcseppeknek vagy vitaminoknak is lehetnek mellékhatásai, ha azokat nem úgy adagoljuk, ahogy kellene!

Nem mindegy, hogy mi a hatóanyag

A receptre felírt, illetve a vény nélkül kiváltható készítmények is tartalmaznak bizonyos dózisú hatóanyagot, amelyek a gyógyhatást kiváltják és a tüneteket enyhíthetik. Ezek egy része természetes eredetű, míg más típusokat mesterségesen állítanak elő, egyes készítményekben ráadásul több hatóanyag kombinációja fejti ki a kívánt hatást. Emellett a készítmények olyan segédanyagokat is tartalmaznak, amelyek segítik a készítmény felszívódását, stabilitását, illetve felhasználhatóságát.

Bizonyos tünetek enyhítésére többféle, különböző hatóanyagú készítmény is elérhető, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezek közül melyiket választjuk. Nézzük például a lázcsillapítókat, amelyek általában az alábbi négy hatóanyag egyikét tartalmazzák: aminofenazon, paracetamol, ibuprofen, illetve acetil-szalicilsav. Az acetil-szalicilsav hatóanyagú készítmények használata például tilos a 16 év alatti gyermekeknél, fennáll ugyanis a májkárosodás veszélye. A paracetamolt tartalmazó készítményeknek nincs gyulladáscsökkentő hatásuk, és az enyhébbfájdalomcsillapítására alkalmasak. Gyermekeknél gyakran használnak ibuprofentartalmú készítményeket, amelyeket korábban felváltva alkalmaztak a paracetamol hatóanyagú termékekkel, de megállapították, hogy a kettő kombinációja megterhelheti a veséket. Várandósság alatt a kismamáknak nem javasolják az acetil-szalicilsav és az ibuprofen szedését sem, lázcsillapításra nekik többnyire a paracetamolt ajánlják. A felsorolt példákból is jól látszik tehát, hogy milyen fontos egy adott terméknél a hatóanyagot is megnézni, mielőtt azt használni kezdenénk.

Ma már a gyógyszergyártók is törekednek arra, hogy közérthető módon tájékoztassák a vásárlóikat a készítmények hatásairól, a fogyasztóbarát csomagolások sokat segíthetnek az érdeklődőknek a helyes használatban. Ha új készítményt próbálnánk ki, de nem tudjuk, hogy az azonos hatóanyagúak közül melyiket válasszuk, érdemes először a gyengébb, vagyis alacsonyabb hatóanyag-tartalmúval próbálkoznunk. A döntésben segíthet a patikus, illetve mindenképpen javasolt kikérnünk a háziorvosunk véleményét is, aki az egészségi állapotunk ismeretében segíthet kiválasztani a megfelelő készítményt, valamint az adagolás kapcsán is hasznos tanácsokat adhat.