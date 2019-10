Lázcsillapítás: mikor kell, mikor nem?

"A 38 fok feletti hónaljhőmérséklet már indokolhat lázcsillapítást"

"A magaslázmegviseli a szervezetet, és így súlyos anyagcserezavart is okozhat, emiatt csillapítani kell" - mondta el megkeresésünkre Dr. Lakos András gyermekgyógyász-infektológus, az MTA doktora, a Kullancsbetegségek Ambulanciájának szakértője. Mint mondja, egyes vizsgálatok ugyanis azt találták, hogy néhány immunológiai funkció erősödik a láz alatt, de arról nincs adatunk, hogy ez a haszon nagyobb-e, mint a kár, amelyet a láz okoz.

Az mindenesetre biztos, hogy amennyiben a láz meghalad egy bizonyos mértéket, akkor több a kára, mint a haszna. "Egyéntől függ, hogy pontosan hol a határ. Azt el lehet mondani, hogy a 39 fok feletti láz már zavartságot, keringészavart, kóros értágulatot, vérnyomásesést okozhat, továbbá bizonyos enzimek működése sem optimális ilyen testhő mellett. A központi idegrendszeri görcskészség fokozódik, epilepsziahajlam alakul ki, illetve számos anyagcsere-folyamat rosszabbul zajlik, a cukoranyagcserétől a só-vízháztartásig" - mondta Dr. Kádár János belgyógyász, immunológus.

"42 fokig nem szabad csillapítani a lázat, mert segíti a gyógyulást"

Dr. Fekete Ferenc gyermekinfektológus, a Heim Pál Gyermekkórház orvosigazgatója szerint igaz, hogy 42 fokig nem kell csillapítani a lázat. Az is igaz, hogy a láz segít a gyógyulásban. Az viszont nem igaz, hogy nem is szabad csillapítani, inkább opcionális a kérdésre adott válasz. "Fontos, hogy ez a 42 fokos határ azokra az átlagbetegekre vonatkozik, akik egészségesek, csak éppen valamilyen fertőzésen esnek át éppen. Ellenben nem vonatkozik súlyos betegségben szenvedőkre - többek között a sérült, immunproblémás vagy szívbetegekre, valamint súlyos tüdőbetegségekben szenvedőkre sem.

Összefoglalva: a beteg, a betegség és a tűrőképesség együtt határozza meg, milyen lázcsillapításra van szükség. A lehetőség adott, élni akkor érdemes vele, amikor a betegnek panaszt okoz a láz" - tette hozzá a szakember.

"A rutinszerű lázcsillapítás felesleges"

Dr. Fekete Ferenc szerint, ha a beteget nagyon zavarja a magas hő, akkor igenis kell lázat csillapítani, de nem mindegy, hogy hogyan. "Semmiképpen sem javasolt az agresszív lázcsillapítás. A korábbi hűtőmechanizmusok - hűtőfürdő, vizes borogatás, fizikális hűtési metódusok - ugyanis pont ellenkező hatást érnek el fiziológiailag: mivel összehúzódnak az erek, még azt a hőmennyiséget sem tudja leadni a szervezet, amit eleve kéne, nemhogy még a lázat. Kifejezetten káros és nagyon kellemetlen egy lázas betegnek hűvös vízben vacogni.

A csillapítás opcionális, és nem az a cél, hogy 37 fokosra lehűtsük a beteget, hanem az, hogy jól érezze magát. Ha ehhez már 39 fok is elég, akkor nem szükséges további lépés.

2011-ben a magyar Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium isúj irányelvet adott ki a lázcsillapítással kapcsolatban. A protokoll szerint mindegy, mit mutat a hőmérő, akkor kell lázat csillapítani, ha rossz a beteg közérzete.

"Nincs különbség láz és láz között"

Bakteriális és vírusos fertőzés esetében egyaránt a kórokozó által kiváltott szervezeti reakciólánc okozza a lázat, ez a válasz pedig mindig ugyanúgy zajlik, nincs különbség. "Az, hogy a szervezet túl magas hőmérséklettel, azaz biológiailag nem teljesen célszerűen védekezik a kórokozókkal szemben, azért van, mert a láz mindössze azimmunrendszervédekezési reakciójának velejárója, nem maga a védekezés eszköze. Az egyes megbetegedések esetén ugyanis különböző gyulladáskeltő anyagok termelődnek, melyek jelenléte okozza a testhőmérséklet megemelkedését" - mutatott rá Dr. Kádár János.

Tehát a láz az láz, nincs egyetlen mérés alapján lehetőségünk, hogy különbséget tegyünk vírusos és bakteriálisfertőzésközött. "Van ugyanakkor néhány láztípus, aminek a jellegzetességei (ismétlődő, hullámzó, visszatérő) alapján lehet a diagnózisra következtetni. Ezek azonban a mi régiónkban ritkák, vagyis nincs jelentőségük. Fontosabb, hogy akármilyen magas lázzal járjanak is a vírusfertőzések, amikor a láz szűnik, az állapot is sokat javul. A súlyos bakteriális fertőzések, még ha nem is okoznak magas lázat, de súlyos és egyre rosszabbodó állapottal járnak.

Hormonbetegségek, anyagcserezavarok, mérgezések, sőt akár tumorok, autoimmun-betegségek is okozhatnak lázat, de ezek gyakoriságukat tekintve alárendelt jelentőségűek, illetve a lefolyás, az egyéb klinikai és laboratóriumi leletek elkülönítik a sürgősségi ellátást igénylő kórképektől. Sőt a dehidratáltság is okozhat lázat, de csak szélsőséges esetekben. A lázat okozó folyadékvesztés egyéb súlyos tünetekkel is jár, ezek között a láz a legkevésbé érdekes. A mi régiónkban csak súlyos, folyamatos hányás és hasmenés esetén alakulhat ki ilyen állapot. Súlyos folyadékvesztés esetén persze pótolni kell a folyadékot. de a láz csak rendkívül szélsőséges esetben fontos tünet ilyen helyzetekben - mondta Dr. Lakos András.

A bakteriális fertőzésekben szenvedők állapota óráról órára romlik: a beteg elfekszik, nem fogad el ételt, folyadékot, a külleme egyre ijesztőbb, színe szürke, légvétele szaporább vagy nehézlégzése van, orrszárnyi légzése lehet (az orrcimpák kitágulnak a belégzésnél), amit a családtagok hamarabb észlelnek, mint az ügyeletes orvos. Pulzusa szapora, könnyen elnyomható. A lázcsillapításnak ilyenkor különös jelentősége van: ha a láz csökkenésével párhuzamosan az állapot javul, akkor nincs nagy baj. Ellenkező esetben azonban indokolt az aggodalom, és komolyabb orvosi és laboratóriumi vizsgálatokra van szükség - mondta Dr. Lakos András.

Azaz a láz maga ugyanaz, a mechanizmus is ugyanaz, inkább a panaszok térnek el. "Egy súlyos bakteriális infekció tünetei alacsonyabb testhőmérséklet mellett is sokkal súlyosabbak, mint egy vírusbetegségé" - hangsúlyozta Dr. Fekete Ferenc.

Ha a beteget nagyon zavarja a magas hő, akkor kell lázat csillapítani

"Tilos a gőzölés"

Dr. Fekete Ferenc szerint a drasztikus eljárásokat kerülni kell, inkább a gyógyszerekben érdemes bízni. "A fizikális metódusok közül talán az a legjobb, ha láz esetén kitakarják a beteget. Ilyenkor jobban érzi magát és a hőleadása is jobb. Ám pont fordítva szokták: jól betakarják, bedunsztolják, izzad három dunna alatt, ami egyáltalán nem tesz jót. Fontos, hogy a gőzölések is tilosak a forrázás veszélye miatt. Egy gyermek egy életre elintézheti magát, ha magára ránt egy ilyen kamillás forróvizes edényt, soha nem lehet helyrehozni az így megsérült bőrt" - hívta fel a figyelmet a gyermekinfektológus.

Dr. Kádár János szerint a fizikai módszerek - hűtőfürdő, törzsborogatás - ártalmatlanok, de macerásak és kényelmetlenek. A rendelkezésre álló különböző lázcsillapítóknak egy része azonban nem használható minden betegség esetén, van, amelyik kifejezetten nem adható gyulladásos betegségek egy részében, és van, amelyik vérképkárosító vagy épp túl gyenge hatású. Azaz a lázcsillapítók között is válogatni kell attól függően, hogy az adott helyzetben melyik a megfelelő. A leggyakrabban alkalmazott szerek közé a paracetamol, a szalicilsav és a nem szteroid gyulladásgátlók tartoznak. Régóta bevált szer az aszpirin, amely univerzális lázcsillapító, de csak 12 éves kor felett alkalmazható" - mondta Dr. Kádár János.

"A jelenlegi praxisomban minden negyedik szülő úgy jön hozzám, hogy hűtőfürdőztette vagy priznicelte lázas gyermekét" - nyilatkozta az Indexnek adott interjújában Dr. Szakács Krisztina gyermekorvos. Mint mondta, a nyugati országokban elavultnak tartják a hazánkban mai napig alkalmazott lázcsillapítási módszereket. Ebben csupán 2011-ben történt előrelépés, amikor megváltoztatták a magyar lázcsillapítási protokollt.

"Váltogatni kell a lázcsillapítókat"

Dr. Fekete Ferenc kifejtette,lehet érveket felsorakoztatni. "Paracetamol vagy ibuprofen adása ajánlott, de az amidazophen tartalmú lázcsillapítók is megfelelőek. (Szaliciláttartalmú lázcsillapítók adása 10 éves életkor alatt nem javasolt).