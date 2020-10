A D-vitamin így védhet a koronavírustól

A D-vitamin és a koronavírus lehetésges kapcsolatával több cikk is foglalkozott már a közelmúltban. Amerikai kutatók például megállapították, hogy a vitamin hiánya jelentősen fokozza a fertőzés kockázatát, a pótlása pedig képes csökkenteni a vírusos légúti fertőzések veszélyét. Egy másik, frissen publikált tanulmány pedig azt is megállapította, hogy a megfelelő D-vitamin szint a szervezetben csökkentette a betegség okozta tünetek súlyosságát és a halálozási arány is alacsonyabb ebben az esteben.

A D-vitamin-hiány ezért veszélyes A tél végére a magyar lakosság komoly hányadát érinti a napfényvitaminnak is nevezett D-vitamin hiánya. Megfelelő mennyiség híján azonban immunrendszerünk meggyengül, ami akár súlyos következményekkel is járhat. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Segíthet a D-vitamin

Az Eurekalert oldalán is közzétett kutatás szerint a Bostoni Egyetem kutatói kórházában kezelt koronavírusos betegek egészségi állapotát és D-vitamin szintjét vetették össze. Összesen 235 betegtől gyűjtöttek vérmintát, majd a betegség lefolyását is feljegyezték náluk. Megfigyelésük szerint azok a 40 évesnél idősebb betegek, akiknél megfelelő D-vitamin-szintet mértek, 51,5 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg a fertőzésben, mint azok a betegek, akiknek a szervezetében hiány volt ebből az anyagból. Ezenkívül alacsonyabb volt a gyulladás mértéke és magasabb volt a limfociták (az immunsejtek egyik típusa) szintje is a megfelelő vitaminszint mellett.

A megfelelő D-vitamin szint csökkenti a koronavírus-fertőzés kockázatát. Fotó: Getty Images

A kutatást jegyző Dr. Michael F. Holick a közelmúltban egy olyan tanulmányt is publikált, amely szerint az elegendő mennyiségű D-vitamin 54 százalékkal csökkentheti a koronavírus-fertőzés kockázatát. Szerinte a koronavírus mellett más felső légúti megbetegedéseket okozó vírusok, beleértve az influenza tüneteit is enyhítheti a megfelelő D-vitamin szint.

Aggódnak a nyugdíjasokért, visszahoznák az idősek vásárlási sávját. Az Országos Kereskedelmi szövetség azonban egyelőre még csak kér: azt szeretnék, ha az idősek kerülnék a reggeli és a délutáni csúcsot. Erről bővebben az nlc.hu cikkében olvashatunk!