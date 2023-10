„Kínos, de mindössze 0,6 centiméter” – ilyen az élet mikropénisszel

Ahogy már korábban is megírtuk, az abnormálisan kis méretű, vagyis az erektált állapotban 9 centiméteresnél is rövidebb péniszt mikropénisznek nevezik. Az, hogy valakinek mikropénisze van, általában már újszülöttkorban kiderül, hiszen már az is jelzi, ha a kisbaba hímvesszője 2,5 centiméteresnél kisebb. A probléma ezzel együtt viszonylag ritkának számít, 10 ezer fiúgyermekből átlagosan egyet érint.

A randizás és a szexuális élet is küzdelmes lehet mikropénisszel. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Hatéves korában szembesült a ténnyel

Szinte felrobbantotta a Redditet a LsZen7 nevű felhasználó májusi – azóta már törölt – posztja, amelyben arról vallott, hogy mikropénisszel született, és hímtagja megkeseríti az életét. A New York Post beszámolója szerint a férfi pénisze nem merev állapotban negyed hüvelyk, vagyis 0,6 centiméter hosszú, és emiatt nagyon sok megaláztatás érte őt élete során.

A férfi hatéves korában egy gyermekorvosi vizsgálaton szembesült a ténnyel, hogy túlságosan kicsit a pénisze. Majd középiskolásként arra is rá kellett jönnie, hogy az eltelt időben egyáltalán nem lett nagyobb a hímtagja. A felhasználó úgy fogalmazott, mikropénisze pokollá tette szerelmi életét.

Péniszmérete azonban nem csak a hálószobában hozza kellemetlen helyzetbe a férfit. Elmondása szerint nagyon sokszor megalázták már például a munkahelyén is a közös mosdóban, ezért ma már messziről elkerüli a férfiöltözőket, az uszodát és a strandokat, valamint sosem vizel piszoárnál.