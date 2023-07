Nagyobb péniszt csinált volna párjának, belehalt a férfi

Németországban gyakoribbak a pénisznagyobbító beavatkozások, mint bármelyik másik országban – minden ötödik ilyen műtétet itt végeznek el. A Fox News riportja szerint azonban ez nem mindig sül el jól, mivel nem feltétlenül hozzáértő szakemberek csinálják. Nemrégiben például halállal végződött egy ilyen eljárás.

Nagyobb péniszre vágyott, belehalt

Egy elrontott pénisznagyobbító beavatkozás okozta a mindössze 32 éves Martin M. vesztét. A férfi vérmérgezésben és szervi elégtelenségben halt meg, miután szeretője, a 46 éves Torben K. szilikoninjekciót fecskendezett az áldozat a hímtagjába, hogy megnagyobbítsa azt. Az elkövető állítólag az Egyesült Államokból rendelte a szilikonoldatot.

„Féltékeny volt a méreteimre”

Torben K. a kihallgatása során azt állította, hogy Martin M. féltékeny volt az elkövető méretes hímtagjára, és kifejezte vágyát, miszerint ő is szeretne „igazán nagy” péniszt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott több embernek is adott már be injekciót, alkalmanként 200 euróért – átszámolva mintegy 76 ezer forintért – cserébe.

Torben K. ellen halált okozó veszélyes testi sértés, valamint az alternatív orvoslásról szóló törvény megsértése miatt emeltek vádat.