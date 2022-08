Mit jelez, ha szédülünk az ágyban?

Egyensúlyérző szervünk a belső fülben található. Az itt lévő szőrsejtek felszínén apró mészkristályok helyezkednek el, melyek a belső fülben lévő folyadék áramlásának megfelelően mozognak. Amennyiben azonban egy ilyen mészkristály leválik a helyéről, majd a fej mozgatásakor elmozdul, szédülés lép fel - ez hívjuk jóindulatú helyzeti szédülésnek.

A jóindulatú helyzeti szédülés fellépéséhez az is elég lehet, ha átfordulunk az ágyban

A szédülés diagnosztizálása

Milyen szövődményekkel járhat a jóindulatú helyzeti szédülés ?

A szédülés jellege, ideje és a kiváltódás körülményei alapján az orvos már nagy valószínűséggel meg tudja állapítani, hogy a betegnél a szédülés melyik típusa jöhet szóba. A diagnózishoz a szédülés gyanúja esetén elvégezhető egy speciális mozdulatsor is, az úgynevezett Dix-Hallpike-manőver. Ennek során a beteget ülő helyzetből hanyatt kell fektetni, fejét az ágy szintje alá süllyeszteni, jobbra, majd balra fordítani, majd ismét felültetni. Ezzel a manőverrel a betegeknél a provokációra azonnali, tipikus szédüléses rohamot lehet előidézni, amely legfeljebb két perc alatt le is csillapodik. "Ez egy fontos differenciáldiagnosztikai adat. Természetesen egyértelmű panaszok esetén is illik végighaladni a szokásos fizikális vizsgálatok sorozatán. Attól, hogy valakinél beigazolódik, hogy ez áll panaszai hátterében, még fellelhetünk egyéb egyensúlyszervi, illetve centrális okot is" - hangsúlyozta dr. Fülöp Györgyi fül-orr-gégész, audiológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

Terápiás mozdulatsor

Milyen megbetegedések válthatnak ki tünetként szédülést?

A BPPV kezelésére kidolgozott torna célja, hogy segítse a leszakadt mészkristály feloldódását vagy kijutását az ívjáratokból, megszüntetve ezáltal a szédülést. A gyakorlatok kellemetlen mellékhatása, hogy eleinte erős szédülést is képesek kiváltani, ám idővel ez egyre enyhül, végül el is múlik az alapproblémával együtt. "Amennyiben megoldható, a beteg számára is megnyugtatóbb, ha legalább az első időszakban, az erősebb szédülés jelentkezésekor segítséget kap a torna ideje alatt. Sokan nagyon megijednek, amikor a gyakorlatok heves szédülést, esetleg hányást provokálnak, ezért jó, ha nincs egyedül a beteg a torna végzése során. A speciális mozgássort napi 4-5 alkalommal javasolt elvégezni, általában 3-4 hétig, míg a panaszok teljesen elmúlnak" - mutatott rá a szakember.

Az otthoni gyakorlatoknak több típusa létezik, ezeket a rendelőben a kezelőorvossal van lehetőség begyakorolni. A beteg vizsgálatát követően, tüneteinek függvényében javasolható az esetenként igen erős szédülést produkáló Epley-manőver enyhébb, otthon is elvégezhető típusa. A tornagyakorlatok mellett pedig bizonyos esetekben szükség lehet kiegészítő gyógyszeres kezelésre is. "Ha a kontrollvizsgálat során az ismételt provokációval már nem lehet szédülést kiváltani a betegnél, akkor valószínűleg kigyógyult ebből a kellemetlen betegségből. Sajnos a panaszok idővel visszatérhetnek, a hajlam ugyanis megmarad rá. Ez esetben minél előbb újra kell kezdeni a tornagyakorlatokat" - mondta el dr. Fülöp Györgyi.

