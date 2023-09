Coviddal kezelték, bekékült egy kisfiú barna szeme

A gyermeket favipiravir hatóanyagú gyógyszerrel kezelték Thaiföldön. Az esetről a Frontiers in Pediatrics című folyóiratban megjelent tanulmány szerint szülei influenzaszerű tünetekkel, lázzal és köhögéssel vitték kórházba, ahol a betegen elvégzett tesztek pozitív eredményt mutattak COVID-19-re. Ekkor döntöttek úgy az orvosok, hogy favipiravirt adnak a csecsemőnek. Mindössze 18 órával az első dózis bevételét követően édesanyja arra lett figyelmes, hogy a gyermek sötét barna színű szeme a napfényben kékes árnyalatúnak látszott. Az ezt követő vizsgálatokból kiderült, hogy kék pigmentek halmozódtak fel a szaruhártyájában. A gyógyszerkezelés három napig tartott, és miután a páciens tünetei javultak, az orvosok le is állították a terápiát a különös elszíneződés miatt. Ez utóbbi ugyanakkor újabb öt nap elteltével szintén megszűnt, és a kicsi szeme újra a megszokott barna színűvé alakult vissza – számol be az esetről a LiveScience.

A favipiravir hatására vált kékes árnyalatúvá egy 6 hónapos kisfiú szeme Thaiföldön. Forrás: Jiravisitkul et al. 2023, DOI: 10.3389/fped.2023.1154814

Mint az a cikkben olvasható, a favipiravir egy antivirális gyógyszerhatóanyag, amelyet számos vírusfertőzés ellen alkalmaznak, beleértve például az influenza és az ebolát. A szer az úgynevezett RNS-vírusokra hat, gátolva azok szaporodását. Miután kitört a koronavírus-pandémia, elsőként Kína engedélyezte 2020 elején a favipiravir használat a COVID-19 kezelésében, amihez később számos más ország is csatlakozott – köztük Thaiföld, ahol ez a koronavírus-fertőzött gyermekek számára adandó elsődleges gyógyszer. A kezelés legfőbb mellékhatásai között szerepel a hasmenés, a fehérvérsejtek számának csökkenése, illetve a húgysavszint megemelkedése a vérben, amelyhez hányinger és fájdalmas vesekövesség is társulhat. Ami viszont a spontán szemszínváltozást illeti, az már egy lényeges ritkább mellékhatás – még ha nem is a thaiföldi csecsemő esete volt az első e téren.

Az első ilyen jellegű esetriport 2021 decemberére datálódik, amikor egy 20 éves férfi barna szemének szaruhártyája változott kékes árnyalatúvá, miután favipiravirt kezdett szedni. A szaruhártya egy áttetsző szövet, amely szemünk elülső felszínét borítja. Alatta helyezkedik el a pupillát körülölelő, színes írisz. De más hasonló beszámolók is születtek a közelmúltban a hatóanyag kapcsán. 2020 nyarán jelent meg tanulmány egy férfiről, akinek a szeme fluoreszkált UV-fény alatt. Ugyanígy egy 2022-es tudományos munka is három olyan páciensről adott hírt, akiknek a favipiravir hatására nemcsak a szemük fehérje, de a körmeik és néhány foguk is fluoreszkálni kezdett.

Mi okozhatta az elszíneződést?

„A szemszínt alapvetően nem a szaruhártya, hanem az írisz határozza meg, illetve annak pigmenttartalma már születéstől fogva” – mondta el a LiveScience megkeresésére dr. Vik Sharma szemsebész, a birt LondonOC klinika szakembere, aki maga nem kötődik szerzőként a hat hónapos csecsemőről szóló tanulmányhoz. Kitért rá, a kékes árnyalat vélhetően abból ered, ahogy a szervezet feldolgozza a favipiravirt. A hatóanyag lebomlása közben ugyanis fluoreszcens vegyületek szabadulnak fel, amelyek, úgy tűnik, felhalmozódhatnak valahogyan a szaruhártyában. Ezt a feltevést látszik alátámasztani az is, hogy korábbi vizsgálatok szerint a szer az emberi hajban és körömben is fluoreszkálást tud okozni.

A kisfiú esettanulmányának szerzői szintén azon az álláspontot vannak, hogy a fluoreszcencia a gyógyszer, pontosabban az antivirális hatóanyag bomlástermékei vagy a tabletták egyéb összetevői eredménye lehet, beleértve például a titán-dioxidot és a sárga vas-oxidot. Laboratóriumi kísérletek szerint maguk a tabletták is fluoreszkálnak UV-fény alatt, így tehát feltételezhető, hogy az ezért felelős vegyületek gyűlhetnek fel különböző szövetekben.