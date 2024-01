Jelenleg a gyerekeket támadja leginkább ez a vírus

Az év harmadik hetében – vagyis január 15-e és 21-e között – 15 százalékkal többen fordultak orvoshoz influenzaszerű megbetegedéssel, mint egy héttel korábban. Addigra pedig már a trend is megfordult: hosszú idő után most már nem a koronavírus-fertőzöttek vannak többen, hanem az influenzások – olvasható az InfoStarton.

Jelenleg a gyerekeket támadják leginkább a légúti fertőzések. Fotó: Getty Images

Célkeresztben a gyerekek

A panaszokkal orvoshoz fordulók 31,8 százaléka 14 év alatti, 34,2 százaléka pedig 15 és 34 éves közötti volt. A 25-59 éves korosztály aránya 25, a 60 felettieké pedig 10,6 százalék volt.

Az akut légúti fertőzés kormegosztást nézve azt látjuk, a beteg gyermekek aránya nagyobb, 46,1 százalék. 24,9 százalék a 15-34 éves fiatal felnőtteké. 19 százalék 35 és 59 év között, és 10 százalék a 60 éven felüliek közül kerül ki” – mondta Molnár Zsuzsanna, az NNGYK szakembere.

Még mindig megéri oltatni

A szakértő szerint a légúti járvány várhatóan tovább erősödik majd a következő hetekben, ráadásul szinte biztos, hogy tavaszig még terjedni fog a koronavírus és az influenza is. Éppen ezért még most is érdemes igényelni a védőoltásokat, ha eddig nem tettük volna. A háziorvosoknál mindkét vakcina elérhető.