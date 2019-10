Miért alakul ki szemszárazság?

A könnyfilm szerepe

A szemfelszínt könnyfilm borítja, amelynek három rétege van. Kívül egy olajos réteg található, amelyet a Meibom-mirigyek termelnek, és amely megakadályozza a könny párolgását, a szemhéjak szélének benedvesítését. Ezt követi a középső, vizes réteg, amely vízben oldott ásványi anyagokat és egyéb összetevőket tartalmaz. Legbelül pedig egy nyákos, mucin tartalmú réteg van, amely a könny tapadását biztosítja a szaruhártyához.

A könnyfilm számos folyamatban szerepet játszik, így kiemelten fontos szemünk egészsége szempontjából. Állandóan nedvesen tartja a szaru- és kötőhártyát, oxigénnel és tápanyaggal látja el a külső szaruhártyaréteget, kiegyenlíti a szaruhártya egyenetlenségeit, illetve védi a szemet a kórokozók és egyéb idegen anyagok ellen.

Ezért alakulhat ki a száraz szem szindróma

Az egészséges szem másodpercenként nagyjából 1-2 mikroliternyi könnyet termel, amit 8-10 másodpercenként pislogással oszlatunk el a szemfelszínen. Szemszárazság esetén azonban a könnyfilmmel kapcsolatban probléma merül fel, amit a csökkenő könnytermelés, a fokozott könnypárolgás, vagy az elégtelen minőségű, összetételű könnyfilm is okozhat. Ilyen esetekben a pislogást követően nem alakul ki szabályos és stabil könnyfilm, vagy a következő pislogásnál korábban szétszakadozik a könnyfilm a szaruhártya felszínén.

Szemszárazságra a következő tünetek utalhatnak: homályos látás, heveny könnyezés, idegentest-érzés, fényérzékenység, szem kivörösödése, viszketése, de nem ritka a szúró, fájdalmas érzés sem. Szintén figyelmeztető jel lehet, ha a panaszok felerősödnek kontaktlencse viselésekor, illetve, ha hirtelen rosszul kezdünk látni éjszakai vezetés közben.

A szemszárazság kellemetlen tüneteket okozhat. Fotó: iStock

A leggyakoribb szemészeti probléma

A száraz szem szindróma az egyik leggyakoribb szemészeti probléma, Magyarországon a lakosság 20 százalékát, a felnőtt lakosság közel 40 százalékát érintheti. Idősebb korban kifejezetten jellemző, ilyenkor ugyanis alapvetően megváltozik a könnytermelés, a könny összetétele, valamint csökken a könny- és Meibom-mirigyek működése is. Ezenkívül különösen sokszor fordul elő változókorú nőknél, mivel a hormonális változások negatív hatással lehetnek a könnytermelésre. A könnytermelést egyaránt csökkenthetik különféle betegségek (könnymirigyek rendellenessége, reumatológiai megbetegedések, sokízületi gyulladás, cukorbetegség, Parkinson-kór, köszvény, allergia, A-vitamin-hiány, pajzsmirigyprobléma), illetve bizonyos gyógyszerek (vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok, béta-blokkolók, szteroidos készítmények, antihisztaminok).

Amikor a számítógép a szemünk egészségét is veszélyezteti - cikkünkből kiderül, mit kell tudni a számítógépes látás szindrómáról!

A környezeti tényezők ugyancsak árthatnak a szemünknek. A könnyfilm túlzott párolgásához jelentős mértékben hozzájárulhat a túl szeles időjárás, a légkondicionálóval lehűtött hűvös, száraz szobalevegő, vagy a dohányfüst. A hosszú ideig tartó számítógép-használat szintén megváltoztathatja a könnyfilmet.

Hogyan lehet kezelni?

A száraz szem kezelésének célja a szemfelszín nedvesen tartása és táplálása, az egészséges könnyfilm helyreállítása. Hogy milyen módszerrel szüntethetőek meg a tünetek, az attól függ, mi áll a kiszáradás hátterében. Ha valamilyen alapbetegség, akkor először azt kell kezelni, ezután a szemszárazság akár magától is megszűnhet. A pontos ok meghatározásában mindenképpen kérjük szakember segítségét, aki célzott vizsgálatokkal állapítja meg a szemszárazság mértékét, súlyosságát, és a terápia menetére vonatkozóan is tehet javaslatokat.

A legtöbb esetben néhány egyszerű változtatással, például párásító készülék használatával, monitorszűrő szemüveg viselésével, műkönny, szemcsepp alkalmazásával már enyhülhetnek a panaszok.