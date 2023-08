Nincs pénz a pótlékokra, műtétek maradhatnak el Debrecenben

Júliustól 18 százalékkal emelkedett az ápolók és az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók alapbére. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke a Népszavának nyilatkozva elmondta, hogy bár az esetek nagyobb részében rendben lezajlott a béremelés, van azonban, ahol komoly feszültségek alakultak ki mostanra. Ez főként azokra az intézményekre érvényes, amelyek korábban csak a munkavállalóknak saját döntésen nyújtott pótlékok növelésével tudták megtartani dolgozóikat. A júliustól érvényes béremelés ugyanis csupán az alapbér és az ahhoz kötődő kötelező pótlékok finanszírozására vonatkozik, a saját döntésen alapuló pótlékokra nem biztosít forrást.

Utóbbit a cikk szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság eleve csak azoknak az intézményeknek engedélyezi, amelyeknek meg is van rá a fedezetük. Soós kifejtette, Debrecenben valószínűleg nincs erre forrás, így a pótlék a vártnál csekélyebb mértékben emelkedett. A klinikákon közel kétszáz szakdolgozó mondta fel ezért az önként vállalható túlmunkát. A FESZ elnöke kifejtette, már zajlanak az egyeztetések az ügyben, de amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, akkor szeptembertől a betegellátásban is problémát okozhat az akkortól hatályos túlmunkafelmondás. Kevesebb lesz például a műtét, ezáltal megnövekedhetnek a várakozási idők is.

Mint azt korábban megírtuk, nem csak Debrecenben állt elő visszás helyzet a júliusi béremelés után. A veszprémi kórház megszüntette a dolgozóknak korábban biztosított illetménykiegészítést, így hiába nőtt az alapbérük, mégis több tízezer forinttal kevesebb pénzt vihetnek haza. Soós az interjúban elmondta, a FESZ itt is egyeztetéseket kezdeményezett a megyei kórház vezetőivel.