Így fogunk reggel könnyen felébredni

Az emberek egy részének kipattan a szeme, és rövidesen képes teljes kapacitással a napi teendői után nézni. Vannak azonban olyanok is, akiknél hiába működik a spontán ébredés, nem tudnak magukhoz térni, és az ágy újra meg újra visszarántja őket. E jelenség mögött különféle okok állhatnak. "Az ébredés nehézségeinek leggyakoribb magyarázata az alváshiány. A szervezet több alvást akar, de a tudatunk kikényszerít bennünket az ágyból. Ez pedig nehézséggekkel járó folyamat" - mondta Nate Watson, a Washingtoni Egyetem alvásgyógyászati központjának társigazgatója a Well and Good magazinnak.

Többnyire azért ébredünk nehezen, mert nem alaszunk eleget vagy elég jól - Fotó: Getty Images

Köztudott, hogy átlagosan 8 órát kellene aludnunk ideális esetben. A tavalyi Philips Globális Alvástanulmány szerint a napi alvási világátlag 7,8 óra a hétköznapokon, és meglepő módon 6,8 óra a hétvégén. Valószínűleg ilyenkor tovább maradunk fenn, de nem kelünk sokkal később a megszokottnál. Aki álmatlansággal küzd, és túl szeretne lépni rajta, a legjobb, ha első lépésként felméri, hogy mennyit alszik éjszaka. Nem mellesleg ez az első lépés annak érdekében is, hogy képessé váljunk időben felébreszteni magunkat.

Watson szerint a kezeletlen alvási rendellenességek, például az obstruktív alvási apnoe szintén hozzájárulhatnak a reggeli ébredés nehézségeihez. De az is előfordulhat, hogy az alvási probléma azért jelentkezik, mert az ébredés időzítése az alvásciklus nem megfelelő részére esik. "A mély nem REM (NREM) alvási szakaszból való ébredés alvási tehetetlenséggel jár, ami megnehezítheti az ébredést" - állítja a szakértő. Ez a megállapítás vonatkozik a déli szundikálásra is. Időben meg kell állítani a teljes erejű alvást, azaz a szunyókálás időartamát 20 perc alatt kell tartani, hogy ne lépjünk be az alvási ciklusba. Ezzel elkerülhető az a durva, deprimáló érzés, amely újra és újra visszaránt azalváshatárára.

A kevés alvás jelei (függetlenül az alvási óraszámtól)

Az "elegendő" alvás fogalma meglehetősen szubjektív. Roy Raymann, a SleepScore alváslabor tudományos vezetője szerint öt jelet kell keresni, amelyek azt jelzik, hogy nem alszunk eleget, függetlenül attól, hogy hány órát töltünk ezzel.

1. Fáradtságérzet. Az alacsony energiaszint és a leharcoltság érzése nem feltétlenül az álmossággal függ össze, hanem azzal, hogy krónikusan alacsony feltöltöttségi szinten ragadunk.

2. Rossz kognitív teljesítmény. Egész nap egyfajta ködben van az agyunk, és nem vagyunk képesek kihozni magunkból a legjobbat. Sőt azon vesszük észre magunkat, hogy "hibákat követünk el, lassabbak a reakcióink, figyelmetlenné válunk, gyengül a koncentrációnk, vagy csak rövid periódusokban tudunk fókuszáltak lenni.

A szokásosnál nehezebb megjegyezni és felidézni a tényeket és emlékeket.