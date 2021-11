A ketamin segíthet az öngyilkos gondolatok leküzdésében

Az őszi-téli hangulatromlás (ismert angol kifejezéssel winter blues vagy orvosi rövidítésssel SAD), tudományosan szezonális érzelmi (affektív) zavar jól ismert pszichológiai jelenség. Ha ehhez hozzáadódik a járvány, a betegség miattifélelemés szorongás, a korlátozások és lezárások miatt pedig fokozódik a magány érzése, a pszichés betegségekkel küzdők még nehezebb lelkiállapotba kerülhetnek. Akár az öngyilkos gondolatok is befészkelhetik magukat a fejükbe. Nem ártana, ha erre is be lehetne kapni egy tablettát, és az egész feledésbe merülne, mint például a fejfájás.

Az öngyilkossági gondolatok elűzéséhez tiszta fej kell. A ketamin segíthet ebben. Fotó: Getty Images

Tavaly tíz százalékkal többen követtek el öngyilkosságot, mint 2019-ben, ami ellentétes az elmúlt három évtizedben látott trenddel. A 444.hu cikke szerint 2020-ban 1706-an vetettek véget az életüknek, míg 2019-ben 1550-en. Az esetszámokból az is kiderül, hogy hárommal több nő és 153-mal több férfi lett öngyilkos 2020-ban, mint az előző évben. A férfiaknál ez 13 százalékos növekedést jelent, míg a nőknél az 1 százalékot sem éri el.

E helyzetről Szekeres György, a Magyar Pszichiátriai Társaság leendő elnöke azt mondta, hogy mintha jelentkezett volna még egy "fertőző betegség", ami nemek szerint válogat. A szakember szerint elképzelhető, hogy azokban a családokban, ahol a hagyományos nemi szerepeket követik, a válság miatt munkájukat elvesztett, családfenntartó férfiak nehezebben viselték a megélhetési gondokat. A karantén, a magány, a létbizonytalanság sokaknál okozhatott mentális terhet, és a pszichés betegséggel küzdő embereknél megnő ilyenkor az öngyilkosság kockázata: abban az esetben még inkább, ha nem jutnak megfelelő ellátáshoz. A pszichiátriai ellátás pedig megszenvedte a koronavírus hullámait, a kórházakban ugyanis rendre vonták el az ágy- és személyzeti kapacitásokat.

Kis dózis, nagy hatás

A Journal of Clinical Psychiatry című folyóiratban nemrég megjelent egy tanulmány, amely szerint egy adag ketamin (az érzéstlenítőként és altatóként jól ismert hatóanyag) nemcsak a depresszió súlyosságát csökkentette az öngyilkossági gondolatokkal küzdő embereknél - akik közül sokan nem reagáltak más antidepresszánsokra -, hanem nagyobb biztonságban is érezték magukat. Emiatt kisebb lett annak a valószínűsége, hogy kárt tesznek magukban, mivel a kezelés mérsékelte negatív gondolataikat.

"Azt találtuk, hogy az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok nem csak a depresszió súlyosságával függenek össze. Vannak más okok is, beleértve a kognitív javulást, amelyek kapcsolatban állnak az öngyilkossági gondolatok csökkenésével, ami nagyobb biztonságba helyezi az szuicid hajlamúakat" - mondta Dr. J. John Mann, a tanulmány vezető szerzője, a Columbia Egyetem transzlációs idegtudományi professzora a Technology Networks tudományos kutatásokkal foglalkozó portálnak.

Az ötéven át tartó kísérletek megkezdésekor a Columbia kutatói már ismerték a ketamin molekula hatását, amely kis dózisban alkalmazva gyorsan csökkenti a depressziós tüneteket és az öngyilkossági gondolatokat egyes betegeknél. De jobban meg akarták érteni a hatás mögött húzódó mechanizmusokat, ezért úgy döntöttek, hogy megvizsgálják a szer befolyását a neurokognitív teljesítményre.

A kognitív képességek javulása gyorsan jelentkezett

A kutatók 78 súlyos depressziós zavarban és klinikailag erős öngyilkossági gondolatoktól szenvedő résztvevőt követtek nyomon. Megállapították, hogy a ketamin gyors javulást eredményezett az öngyilkossági gondolatok mérséklésében, és ez a pozitív változás részben összefüggött a problémamegoldás és a tisztán gondolkodás javulásával. A neurokogníció javulása az öngyilkossági gondolatok halványulásával együtt még akkor is mutatkozott, amikor e személyek egy részénél nem enyhültek hasonló módon a depressziós tünetek.

"Tanulmányunk segített abban, hogy jobban megértsük, hogyan működik a ketamin az agyban, és milyen gyorsan képes javítani a torz gondolkodást. Azzal, hogy valaki képes tisztábban gondolkodni, kevesebb késztetést érezhet az öngyilkosságra" - mondta Ravi. N. Shah, a Columbia pszichiátriai intézetének innovációs igazgatója.

A kutatás összehasonlította a ketamin és egy szorongás és depresszió kezelésére gyakran felírt hatóanyag, a midazolám hatásait. Nagyobb javulást találtak a gondolkodás és az érvelés terén azoknál, akik ketamint kaptak. Az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok pedig hat héten át mérséklődtek egyetlen ketamin-kezelés hatására.

Mann szerint mivel az Egyesült Államokban az öngyilkosságban elhunytak 90 százaléka pszichiátriai betegséggel küzd, és az öngyilkossági kísérletet megelőzően az emberek 60 százalékának súlyos depressziós epizódja van, hasznos lenne, ha a ketamin alkalmazható volna az öngyilkossági kockázat csökkentésére.

A "Special K" kétes dicsőségétől az esketamin orrspray-ig

Az 1970-ben az FDA által orvosi felhasználásra engedélyezett ketamint először a vietnami háborúban sérült katonák kezelésére használták érzéstelenítőként. Ám hamarosan a klubokban hallucinogén és disszociatív hatása miatt illegálisan használt "Special K", partidrogként szerzett kétes hírnevet.

A hatóanyag alkalmazásának lehetőségeit azonban tovább kutatták a depresszió és az öngyilkossági gondolatok elleni szerek kifejlesztése érdekében. Az FDA végül 2019-ben engedélyezte a ketaminszármazék esketamin hatóanyag orrspray formájában való alkalmazását szájon át szedhető depressziócsillapítóval együtt a rezisztens depresszióban szenvedő felnőtteknél. (Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról már korábban készültek tanulmányok.)

Minden tizedik magyar ember szenved téli depresszióban - ez derült ki korábban a Semmelweis Egyetem 2012. decemberi sajtóközleményéből. Ennek hátterében leginkább a téli időszakra jellemző fényhiány áll. Ahogy egyre több időt töltünk zárt, fénytelen helyiségekben, ritkábban mozgunk és kevesebb vitamint fogyasztunk, úgy romlik a kedélyállapotunk is. Ám nem minden esetben beszélhetünk valós depresszióról: a téli lehangoltságot nem szabad összekeverni a szezonális depresszióval.

A ketamin egyértelműen megváltoztatja a fontos neurotranszmitter-rendszerek működését az agy számos kulcsfontosságú területén. Az ilyen hatású gyógyszerek további tanulmányozása új mentális egészségi kezelésekhez vezethet - mondták a Columbia szakemberei. További kutatásokra van azonban szükség annak meghatározására, hogy egyes emberek miért reagálnak a ketaminra - amely megváltoztatja az idegrendszer nagy részét szabályozó glutamát felszabadulását, és új kapcsolatok és pályák létrehozásával segíti az agy "újratekercselését" -, és más betegeknél miért nem alakul ki a hatás.

Mivel a hosszútávú, ismételt ketamin-kezelések neuropszichológiai kockázatai nem ismertek, a kutatók szerint ezen a területen is további vizsgálatokra van szükség. Mann szerint fontos a ketaminhoz hasonló, gyors hatású antidepresszánsok megtervezése is, amelyek nem járnak olyan mellékhatásokkal, mint a pszichotikus képzeletbeli utazás, a "trippelés" vagy a testen kívüli élmények. Így lehet rá esély, hogy az öngyilkossági gondolatok elűzésére legyen egyszer egy tabletta, amelyet otthon is be lehet venni, nem csak klinikai körülmények között.