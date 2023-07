Csökken a felhőzet és általában gomolyfelhős idő várható sok napsütéssel. A Tiszántúlon azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Emellett a délnyugati területeken is előfordulhat helyenként zápor. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati részeken erős lesz, emellett zivatarokban is lehetnek átmenetileg erős, viharos lökések. A délnyugati tájakon mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 27 és 31 fok között várható. Fronthatásra nem kell számítani, de tart a pázsitfűfélék pollenszezonjának csúcsidőszaka.