Tünetek, amelyek prosztatarákot jeleznek

Ha tudjuk, mi a baj, könnyebb tenni ellene. A prosztatarák egyik fő veszélye viszont abban rejlik, hogy sokáig tünetmentesen lappang a beteg szervezetében, amikor pedig fény derül rá, már kisebb a teljes gyógyulás esélye.

Csalóka biztonság

korai szakaszában tünetek nincsenek, kilencven százalékban észrevétlen marad, pedig ebben a stádiumban tökéletesen gyógyítható lenne. Sajnos, meglehetősen gyakran fordul elő, hogy valaki teljesen egészségesnek érzi magát, nem látja szükségesnek orvoshoz fordulni vagy szűrővizsgálaton részt venni, de később ez a biztonságérzet csalókának bizonyul. A férfiak körében második leggyakoribb daganatos halálozást okozó prosztatarák jellemzően így kezdődik: a beteg semmilyen aggasztó vagy kellemetlen tünetet nem tapasztal, miközben időzített bombaként már kialakult a szervezetében a veszélyes sejtburjánzás. A betegség, kilencven százalékban észrevétlen marad, pedig ebben a stádiumban tökéletesen gyógyítható lenne.

csak veszélyesen előrehaladott állapotban sikerül diagnosztizálni. Ezt az ellentmondást vagy egy szerencsés véletlen vagy pedig tudatos előrelátás, aktív egészségőrző szemlélet oldhatja fel. Nemegyszer ugyanis csak az menti meg a rákbeteget a súlyos következményektől, hogy valamilyen más, kevésbé súlyos, ám érzékelhetőbb tünetekkel együtt járó prosztatabetegség miatt orvoshoz fordul, és ott a vizsgálatok során mintegy véletlenül fény derül a prosztata daganatos betegedésére is. A Súlyosbítja a bajt, hogy nemegyszer. Ezt az ellentmondást vagy egy szerencsés véletlen vagy pedig tudatos előrelátás, aktív egészségőrző szemlélet oldhatja fel. Nemegyszer ugyanis csak az menti meg a rákbeteget a súlyos következményektől, hogy valamilyen más, kevésbé súlyos, ám érzékelhetőbb tünetekkel együtt járó prosztatabetegség miatt orvoshoz fordul, és ott a vizsgálatok során mintegy véletlenül fény derül a prosztata daganatos betegedésére is. A prosztatagyulladás illetve a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás kapcsán végzett biopszia, szövettani vizsgálat mutatja ki a legtöbbször a rákos sejtek jelenlétét. A szakorvosok újra meg újra arra figyelmeztetnek, hogy nem érdemes megvárni egyik betegség jelentkezését sem, hanem a középkorú férfiaknak rendszeresen el kellene járniuk szűrővizsgálatra: csakúgy, ahogy az egészségtudatosabb nők évenként egyszer nőgyógyászati szűrővizsgálatra jelentkeznek.

Tapintásos és vérvizsgálat

Az urológiai vizsgálat során ugyanis észrevehető tünetek nélkül is kiderülhet a betegség jelenléte. A szakorvos tapintással felméri a prosztata állapotát: érzékelni tudja annak esetleges alak, méret- és állagváltozását, a benne netán kialakult tömött, izolált csomókat. A végbélen keresztüli prosztata-tapintás (RDV) apró kellemetlenségét ellensúlyozza, hogy ezzel a módszerrel több prosztatabetegség, köztük az esetleges prosztatarák is korai stádiumban diagnosztizálható.

egyszerű vérvételen alapuló mérést, és ha szükséges, további komplex vizsgálatokkal tisztázni, mi okozza az eltérést. A másik, jól használható vizsgálati eljárás, amely segíthet időben felfedezni a bajt, a PSA-vizsgálat . Ez a vérvizsgálat csak néhány éve használatos, de igen jók a szakemberek tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Ennek során azt mérik meg, hogy mennyi a vérben az ún. PSA-érték (PSA=prosztata specifikus antigén), amely egy olyan anyag, amelyet termelnek az egészséges és a rákos prosztatasejtek is. Értéke a prosztata méretével és az életkorral együtt változik (50 éves kor körül 4 ng/ml értékig normális), a megnövekedett mennyiségét pedig nemcsak daganat okozhatja, hanem emelkedett értéket provokálhatnak a gyulladások, a katéter okozta irritáció, vagy a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás is. Mindenképpen érdemes elvégeztetni ezt az, és ha szükséges, további komplex vizsgálatokkal tisztázni, mi okozza az eltérést.

Négy lépcső

A betegséget, annak lefolyása, a rákos sejtek elhelyezkedése szerint a szakorvosok négy stádiumra (Stage-re) osztják fel. A daganat kiterjedése befolyásolja a tünetek megjelenését is. A prosztatarák lehetséges kimenetele, gyógyításának lehetőségei is attól függnek, hogy a daganatsejtek a prosztata tokján belül vannak-e, vagy már túlhaladták azt.

Az első, legkorábbi stádiumban a prosztatarák semmilyen tünettel nem jelentkezik, a daganatsejtek a prosztatán belül, annak egy kis részén helyezkednek el. Ebben a szakaszban csak műtét során vagy a magas PSA érték miatt végzett szövettani vizsgálat eredményeképpen lehet diagnosztizálni. A következő szakaszban még mindig a szerven belül találhatók daganatsejtek, de fizikális vizsgálatnál már tapintható elváltozást okozhatnak. Ebben a szakaszban a prosztatarák hasonló tüneteket (elsősorban vizelési nehézségeket) okozhat, mint a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás.

A harmadik Stage idején a daganatsejtek már kilépnek a prosztata határán és elérhetik a környező szerveket, a húgyhólyagot és az ondóhólyagot is. Ebben a stádiumban már az egész altestre kiterjedhetnek a tünetek, ott már fájdalmat is okozhatnak. A negyedik, legsúlyosabb stádiumban a ráksejtek ráterjedhetnek a prosztatától távolabb elhelyezkedő szervekre vagy szövetekre is, megjelenhetnek daganatok a nyirokcsomókban, a csontokban, májban, tüdőben.

Vizelési nehézségek is utalhatnak rá

prosztatarák legelső tünetei a húgyvezetéket részben elzáró jóindulatú prosztata-megnagyobbodáséhoz (BPH) hasonlítanak: a gyakori vizelési inger ellenére a vizelet sugara erőtlenebbé válik, nehéz a vizeletürítést megkezdeni és el is akadhat, így a húgyhólyag sosem ürül ki maradéktalanul. A pangó vizeletben könnyebben megszaporodnak a baktériumok, így nem ritkák a húgyúti fertőzések, gyulladások sem, amelyek égető, csípő érzéssel, esetenként hidegrázással jelentkeznek.

Ráadásul ezek a kellemetlen tünetek a BPH megnyilvánulásainál gyorsabban alakulnak ki és rosszabbodnak, és a szokásos gyógyszerekre lassabban vagy egyáltalán nem reagálnak.

Vérnyomok, fájdalom

véres elszíneződés jelenhet meg a vizeletben, annak nyomán, hogy a daganat betört a húgyutakba, vagyis a hólyagba illetve a húgycsőbe is. Nem kevésbé ijesztő lehet, ha az ejakuláció fájdalmassá válik, esetleg véres ondó ürül. A vérzés mellett ebben a stádiumban már többnyire A folyamat előrehaladtával még aggasztóbb tünetek jelentkezhetnek:, annak nyomán, hogy a daganat betört a húgyutakba, vagyis a hólyagba illetve a húgycsőbe is. Nem kevésbé ijesztő lehet, ha az ejakuláció fájdalmassá válik, esetleg véres ondó ürül. A vérzés mellett ebben a stádiumban már többnyire fájdalom is jelzi a daganat altesti kiterjedését, a gát környékén, a herék mögött, a keresztcsont táján, vagy a derék magasságában is.

Csontig hatolhat

A prosztatarák negyedik stádiumában egyértelmű, súlyos tünetekkel jelentkezik a betegség. Ekkor már távoli áttétek is kialakulnak a rákos sejtekből. A csontszöveteket különösen gyakran támadják meg a prosztata daganatsejtjei. Ez a folyamat érzékennyé teheti a csontokat, ízületi, reumás eredetűnek tűnő fájdalmakat, esetleg váratlan csonttöréseket okozhat. A daganatos betegségekre általában jellemező tünetek is kísérhetik a kifejlődött prosztatarákot: vérszegénység, elesettség, gyengeség, fogyás.

Sajnos, számos esetben csak a teljesen kialakult betegségtől szenvedve, a legsúlyosabb tünetek jelentkezésekor kerül el orvoshoz a beteg, ami nagyon megnehezíti, olykor lehetetlenné teszi a sikeres kezelést. Ezért nagyon fontos, hogy a férfiak 45-50 éves kor felett, még tünetmentes állapotban, rendszeresen, legalább háromévenként menjenek el szűrővizsgálatra, keressenek fel egy urológus szakorvost.