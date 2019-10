Prosztatagyulladás: ismerjük fel időben!

A prosztatagyulladás jelentkezhet akut, illetve krónikus formában: az előbbinél gyorsan jelentkeznek a tünetek, a beteg állapota hirtelen romlik; az utóbbinál azonban a tünetek fokozatosan válnak egyre rosszabbá, akár hónapok is eltelhetnek, míg kiderül a fájdalom háttérében álló valódi ok. A legfőbb különbség tehát a krónikus és az akut prosztatagyulladás között. Az akut prosztatagyulladás esetében. Emellé társulhat láz, hidegrázás, medencetáji fájdalom is.

A férfiak húgy-ivarrendszeri problémái között vezető helyet foglalnak el a prosztata (dülmirigy) betegségei. A leggyakrabban előforduló betegségek: prosztatagyulladás, a prosztata jóindulatú megnagyobbodása és a rák. További információért kattintson!

Gyakran nem is lehet teljesen kiüríteni a hólyagot: bár a betegnek gyakran kell vécére mennie, sokszor csak "próbálkozik".. Ez pedig az egész életminőségre kihatással lehet: az állandó fájdalom, kellemetlen érzés és a kimerültség sok férfi mindennapjait megnehezíti.A prosztatagyulladás általában deréktáji vagy medencetáji fájdalommal is együtt jár; a fájdalom kisugározhat a gát, a has, a herék, a combok, sőt a derék területére is.