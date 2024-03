Reviczky Gábor a rákról: „Le fogom győzni!”

A rákos sejteket a kemoterápia már megölte, a baj inkább az, hogy a kezelés túlságosan legyengíti a szervezetet – ezt mondta rákbetegségéről Reviczky Gábor az RTL-nek. Ahogy egy évvel ezelőtt mi is beszámoltunk róla, a 74 éves színészt prosztatarákkal diagnosztizálták, majd áttétek is kialakultak nála.

Reviczky Gábor színművész, miután átvette az életműdíjat. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Így érzi most magát

A színész arról beszélt, hogy betegségét úgy kezelte, mintha nem is lenne, nem törődött vele. „Én mindig is ilyen voltam: ami jött, azt elvállaltam” – fogalmazott. Saját bevallása szerint fizikailag még egy kicsit gyengének érzi magát, a lábai gyorsan elfáradnak. Egy gyógyszer segítségével azonban ez is egyre javul.

Bizakodó a gyógyulást illetően

Reviczky azt is elárulta, hogy bizakodó a jövővel kapcsolatban, és szinte biztos abban, hogy le fogja tudni győzni betegségét. Inkább attól tart, hogy a mesterségesen legyengített szervezete miatt nem tér-e vissza később a rák.

Az az ellentmondás benne, hogy miközben egy súlyos betegséggel kezelnek, olyan beteggé tesznek, amilyen még életemben nem voltam. A hatodik kemó után nem tudtam elmenni a szomszéd faluba kocsival, vissza kellett fordulnom” – emlékezett vissza.

A színész hozzátette, ma már sokkal jobban van. Könnyebben sétál segítség nélkül, és már ülő helyzetből képes úgy is felállni, hogy nem tolja fel magát a karjaival.