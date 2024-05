III. Károly elárulta, milyen mellékhatása volt a kemoterápiának

A brit uralkodó, III. Károly király és fia, Vilmos walesi herceg hétfőn a Katonai Repülési Központot látogatta meg Middle Wallopban - írja az Independent.

Az uralkodó az eseményen beszélt Aaron Mapplebeck veteránnal és ráktúlélővel is. Utóbbi elmesélte III. Károlynak, hogy tavaly elveszítette az ízlelését, mikor hererákos megbetegedés miatt kemoterápiát kapott. A király ekkor elárulta, hogy ő is átélte ugyanezt.

III. Károly király és Vilmos herceg a Katonai Repülési Központban 2024. május 13-án. Fotó: MTI/AP pool/Kin Cheung

A brit uralkodó februárban jelentette be, hogy rákos megbetegedéssel küzd, de azt nem közölte, hogy pontosan milyennel. Azt is lehetett tudni, hogy a kezelését megkezdték, de arról nincsenek információk, hogy jelenleg is tart-e még.

A király a diagnózis bejelentése után visszavonult a nyilvános szereplésektől, azonban április végén visszatért, amikor Kamilla királynéval ellátogattak a University College London egyetem kórházának onkológiai klinikájára.