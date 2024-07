Emelkedett PSA-szint? Nem csak rákra utalhat

Sok férfiban aggodalmat kelt, ha azt látja a laborleletében, hogy a PSA, vagyis a prosztata specifikus antigén szintje emelkedett, mert attól tart, ez csakis prosztatarákra utalhat. Dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak daganatos betegség emelheti meg a PSA-szintet.

A szabad és a teljes PSA is fontos

A PSA egy prosztata által termelt fehérje, amelynek szintjét a férfiak életkora és más faktorok is befolyásolják. Két típusát elemezhetik laborvizsgálattal, a szabad (free) és a teljes (total) PSA-t. A PSA fehérjék ugyanis kötődhetnek egy másik fehérjéhez, de szabadon is lebeghetnek. A teljes PSA minden PSA fehérje értékét meghatározza, akár kötött, akár szabad. A szabad PSA ezzel szemben csak a szabad fehérjék értékét mutatja.

Az Amerikai Rák Társaság (American Cancer Society) szerint a teljes PSA eredményei az alábbi rizikót jelölhetik:

4 ng/ml alatt azt jelenti, hogy nem valószínű a prosztatarák jelenléte;

4-10 ng/ml között 25 százalékos a daganat jelenlétének valószínűsége;



10 ng/ml és afölötti értéknél 50 százalékos vagy afölötti a prosztatarák valószínűsége.



Ugyanakkor a szakorvosok számára nagyon fontos a teljes és a szabad PSA-értékek összehasonlítása is. A szabad PSA szintje nagy ingadozást mutathat, de általában a teljes PSA-hoz mérten magasabb szabad PSA alacsonyabb prosztatarákrizikót jelent, és fordítva is igaz az összefüggés. Mindazonáltal az adott eredmények még nem jelentik feltétlenül a daganat jelenlétét, hiszen más tényezők is befolyásolják a PSA-szintet.

A PSA-szint az életkorral is emelkedhet

A PSA szintjét befolyásolhatja a többi közt a megnagyobbodott prosztata, a prosztatamegnagyobbodás miatt rendelt gyógyszerek, az erős fizikai terhelés, a húgyúti fertőzések, a prosztataműtétek, a prosztata gyulladásos megbetegedései és az prosztata bármilyen stimulációja is. Éppen ezért a PSA-szint meghatározásakor az időzítés is fontos lehet. Legalább 6 hetet kell várni például prosztata- és hólyagműtét után, katéterbevezetés, prosztatabiopszia és húgyúti fertőzések után. A teljes PSA szintje az életkor előrehaladtával is növekedhet, ezért például a 4,5 PSA-szint még normálisnak számíthat egy 65 éves férfinál, egy 45 évesnél viszont gyanút keltő jel, amely miatt további vizsgálatok lehetnek szükségesek. "A PSA-szint időbeli változásai is fontosak lehetnek, különösen a daganat előrehaladásának, kiújulásának és agresszivitásának meghatározásához" – ismerteti Rákász doktor.

A magasabb PSA-szint több dologról is árulkodhat. Fotó: Getty Images

Nem elég a PSA ellenőrzése

"Bár a PSA vérből történő meghatározása nagyon fontos, gyors és olcsó vizsgálat, de önmagában nem elégséges a daganat diagnosztizálásához, már csak azért sem, mert az emelkedett szint az esetek nagyobb részében csupán jóindulatú prosztatamegnagyobbodásra utal. Ha felmerül a rák gyanúja, szükség van biopsziára, illetve más biomarkerek ellenőrzésére is, a megerősítés vagy a kizárás végett. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ritka esetekben prosztatadaganat esetén is alacsony marad a PSA-szint" – mondja dr. Rákász István. Hozzátette: a legfontosabb azonban, hogy 45-50 éves kortól évente fontos ellenőriztetni a PSA-szintet, illetve tünetek esetén bármikor. Mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha gyakori, sürgető vizelési inger jelentkezik (sokszor éjjel is), ha probléma van a vizelés elindításával és befejezésével, ha vizelet-visszamaradással küzd egy férfi, ha vizelés és/vagy ejakuláció közben fájdalom mutatkozik, illetve ha vér jelenik meg a vizeletben.