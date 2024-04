Kemoterápiát kapott, váratlan tünetet tapasztalt

Egy férfi szempillái szokatlanul hosszúra nőttek és begöndörödtek. Mint kiderült, az úgynevezett trichomegália a rákkezelés mellékhatása volt – számol be a különleges esetről a Live Science.

Az se jó, ha túl hosszú a szempilla. Fotó: illusztráció, Getty Images

Ha befelé nő, vaksághoz is vezethet

A trichomegália olyan állapotra utal, amelyben a szempillák nagyon hosszúra nőnek, általában körülbelül 12 milliméterrel vagy annál is többel meghaladva a szokásos hosszukat. Ezzel egyidejűleg a szempillák göndörebbek, vastagabbak és sötétebbek lehetnek.

Számos gyógyszer kiválthatja a trichomegáliát, beleértve az epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) gátlóként ismert gyógyszercsoportot, amelybe egy kemoterápiás szer is tartozik. A férfinél ezt az előrehaladott vastagbélrák kezelésére alkalmazták. A tumorsejtek receptorának blokkolásával a gyógyszer növeli a sejtek önmegsemmisítésének esélyét, valamint elnyomja a sejtek növekedési és terjedési képességét.

Egy amerikai tanulmány szerint súlyos egészségkárosító hatása lehet annak, ha szempilláink túl hosszúak, függetlenül attól, hogy a hosszabb szempillákat sokan igen vonzónak találják. A hosszú szempilla veszélyeiről itt írtunk korábban. Az EGFR kikapcsolását a haj durvaságának és göndörségének növekedésével, valamint az új hajhagymák képződésével is összefüggésbe hozták. Az ebből eredő, szalmakazalszerű szempillanövekedés jól ismert mint az EGFR-blokkolók lehetséges mellékhatása, hiszen korábban más orvosi folyóiratokban is beszámoltak róla. Bizonyos kemoterápiás kezelések mellett más gyógyszerek is kiválthatnak trichomegáliát. Például a glaukóma kezelésére szolgáló prosztaglandinok is. Amint azonban abbahagyják ezeknek a gyógyszerek a használatát, rendszerint a szempilla növekedése is megáll.

A trichomegália általában ártalmatlan, kivéve azokat az eseteket, amikor a szempillák rossz irányba, a szemgolyó felé kezdenek nőni. Ezt nevezik trichiázisnak, amely károsíthatja a szem külső rétegét és fekélyekhez, látásvesztéshez, súlyos esetben pedig akár vaksághoz is vezethet.