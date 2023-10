Rákgyógyítás: „fénysebességgel fejlődik a klinikai onkológia”

Több mint négyszáz szakember regisztrált a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT) Update’23 nevű kétnapos szimpóziumára, ahol a legújabb rákkutatási eredményeket ismertették. Idén 16 szakterület összefoglalóját vitatták meg a résztvevők, arról is beszélve, hogy a hazai ellátásba mi és hogyan ültethető át – számol be az eseményről a rakgyogyitas.hu.

Egyre több beteg gyógyulhat meg. Fotó: Getty Images

Ha beválik egy kezelés, akár már másnaptól bevezethetik nálunk is

A klinikai onkológia fénysebességgel fejlődik, egyre gyorsabban jutnak el az újdonságok a kezdeti fázisból a rutinszerű napi alkalmazásig – hangsúlyozta az eseményen Dr. Hideghéty Katalin, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke.

Az orvostudományi eredményeket világszerte minden országban csak kisebb-nagyobb késéssel követi az egészségügyi finanszírozás változása, azaz hogy elérhetővé is válnak az újabb és újabb hatóanyagok és módszerek a betegellátásban. Sok olyan tapasztalatról is beszámolnak azonban a publikációk, amelyek a már alkalmazott kezelések eddigiektől eltérő ütemezése, adagolása, vagy a gyógyszerek és módszerek új kombinációi révén hoznak előrelépést a betegek számára. Ezek közül számos javaslat akár már másnaptól megvalósítható a magyar onkológiákon is – mondta el Dr. Bodoky György, a szimpózium elnöke.

Az eseményen beszéltek arról az általános törekvésről is, hogy mára sok kutatás azt próbálja megállapítani: mi a minimálisan szükséges beavatkozás a gyógyuláshoz. Mivel a daganat legyőzése egyre többeknek sikerül, egyre fontosabb az is, hogy a rák utáni élet is a lehető legkevesebb kompromisszummal járjon az életminőséget tekintve. Különleges gyógyulástörténetek is elhangzottak, amikről a rakgyogyitas.hu cikkére kattintva olvashatsz.